Regionali: parata di big per la chiusura della campagna elettorale

BRINDISI - Si avvia alla chiusura la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale Pugliese ed i candidati scendono nelle piazze delle varie province per lo sprint finale. Domani, venerdì 18 settembre, sono attesi a Brindisi, infatti, i rappresentanti nazionali dei vari schieramenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo appuntamento è alle 12:30 al bar Betty in viale Regina Margherita con il candidato presidente di Italia Viva, Ivan Scalfarotto che sarà sostenuto dalla ministra Pugliese, Teresa Bellanova, e dal capogruppo del partito alla Camera, l'onorevole Maria Elena Boschi. In serata, invece, comizio di chiusura del candidato presidente della coalizione di centro sinistra, Michele Emiliano che, alle ore 21:30, in piazza Vittoria insieme a tutti i sindaci e gli amministratori della provincia di Brindisi, terrà un pubblico comizio prima del silenzio elettorale.