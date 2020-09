"Dal 30 settembre Brindisi senza prefetto: il ministro intervenga subito"

BRINDISI - Il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis e il suo collega Francesco Paolo Sisto presentano al ministro degli Interni Luciana Lamorgese un'interrogazione a risposta immediata in commissione Affari costituzionali sulla nomina del prefetto di Brindisi. L'incarico dell'attuale prefetto, Umberto Guidato, termina il 30 settembre, poiché andrà in pensione. I due deputati citano l’articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, numero 139, che stabilisce che “tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario”. Brindisi, è il pensiero di D'Attis e Sisto, specialmente dopo quanto scoperto durante l'inchiesta "Old Generation", non può rimanere scoperta sotto questo punto di vista.

"Quotidianamente a Brindisi - si legge nell'interrogazione - si susseguono crisi amministrative, tensioni sociali e problemi di ordine pubblico, in ultimo, la spinosa vicenda riguardante lo storico esponente della Sacra corona unita, Giovanni Donatiello. Entrato in carcere a 24 anni, nel 1986, è tornato in libertà agli inizi del 2018 e l’accusa mossa nei suoi confronti nell’operazione 'Old Generation' è quella di non aver mai smesso di essere un capo del clan che gestisce gli 'affari sporchi' a Brindisi e nei comuni limitrofi. in linea generale il centro degli interessi del clan dei 'tuturanesi' sarebbero state estorsioni a imprenditori e commerciali, oltre che alla gestione del business dei parcheggi abusivi nei pressi dell’ospedale. E' stato scoperto un giro d’affari da 80 euro al giorno in epoca pre-covid, dimezzato durante il lockdown, secondo quanto risulta agli investigatori della Squadra mobile di Brindisi. In considerazione del fatto che la sicurezza dei cittadini nella città di Brindisi sembra essere a repentaglio, ad avviso degli interroganti, è necessario garantire un rappresentante dello Stato nel territorio pugliese. Se e quali iniziative - concludono D'Attis e Sisto - il ministro interrogato intenda intraprendere al fine di provvedere tempestivamente alla nomina del prefetto di Brindisi stante la vacanza del posto per il congedo per raggiungimento dell’età pensionabile dell’attuale titolare".