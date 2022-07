Serra e Motolese lasciano i 5 Stelle e si dimettono da consiglieri comunali

BRINDISI - Escono in punta piedi, cercando di fare meno rumore possibile. Gianluca Serra e Tiziana Motolese non solo lasciano il Movimento 5 Stelle, ma decidono di dimettersi dalla carica di consiglieri comunali. Oggi l'annuncio, oggi il deposito delle dimissioni. Le motivazioni del gesto non vanno cercate in quello che sta accadendo in queste ore a livello nazionale, ma a problematiche che hanno più a che fare con il territorio: l'organizzazione che il Movimento si è dato in questi ultimi mesi.

Serra e Motolese non si limitano a lasciare il Movimento, ma lasciano anche la carica di consiglieri comunali: "Non vogliamo usare i voti dei Cinque Stelle - spiega Serra - nonostante l'affermazione personale, riteniamo di non essere i proprietari dei voti di un simbolo che non condividiamo più". E il futuro? Che cosa riserverà loro? Al momento hanno spiegato di volersi prendere una pausa, fermo restando che "l'esperienza accumulata potrà, poi, essere messa al servizio della città di Brindisi".

Il movimento di Luigi Di Maio - i due sono stati spesso indicati come vicini al ministro, tramite la sottosegretaria Macina - è al momento, per loro, un'operazione parlamentare: "Non abbiamo contezza di un progetto politico, altrimenti avremmo costituito un gruppo consiliare ad hoc". Le motivazioni - spiegano Serra e Motolese - vanno ricercate nelle dinamiche locale irrisolte e nella nuova organizzazione, calata dal livello nazionale. "Riteniamo non ci siano più i presupposti per andare avanti. Ringraziamo il Movimento, che ci ha permesso di fare attività politica per quattro anni".

Il deputato Mauro D'Attis, Forza Italia, elogia i due consiglieri: “Conosco Gianluca Serra e Tiziana Motolese e ne ho sempre apprezzato l’impegno per il territorio e la coerenza con i principi del loro movimento". "Le loro dimissioni dal consiglio comunale - afferma ancora D'Attis - per me significano, senza nulla togliere ai subentranti, che l’amministrazione comunale di Brindisi perde due eletti di alto profilo politico e amministrativo. Purtroppo, le dimissioni dei consiglieri comunali sono immediate e irrevocabili ed è un peccato. Auguro a Gianluca e a Tiziana il meglio e li ringrazio da brindisino per l’impegno che hanno dedicato alla mia città”.

Articolo aggiornato alle ore 13:54 (la nota di Mauro D'Attis)