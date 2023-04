Brindisi, verso le Amministrative 2023: il Pd presenta per primo i 32 candidati

BRINDISI - Il tempo stringe in vista delle elezioni amministrative 2023: alle 12 di venerdì 14 aprile scadono i termini per la presentazione delle liste. Il Partito Democratico di Brindisi gioca d'anticipo e ufficializza già i 32 candidati nella lista di partito, lista a sostegno del candidato sindaco Roberto Fusco. Scorrendola, si nota la presenza dell'ex vice sindaca Elena Tiziana Brigante e degli ex assessori Isabella Lettori e Oreste Pinto. E' della partita anche il segretario del Pd cittadino, Francesco Cannalire e la presidente provinciale Federica Bruno Stamerra. Il Pd è, in ordine di tempo, il primo partito nel capoluogo adriatico a presentare agli elettori i 32 candidati. Ecco di seguito i nomi.

Denise Aggiano (23 anni); Antonio Albano (50 anni); Khaled Bouchelaghem, detto Caled (53 anni); Elena Tiziana Brigante (58 anni); Federica Bruno Stamerra (53 anni); Luciano Bucci (62 anni); Sara Camposeo (35 anni); Francesco Cannalire (39 anni); Alessio Carbonella (45 anni); Alessandra Cordella (52 anni); Marco Della Rosa (32 anni); Livia Jessica Dell'Anna (35 anni); Roberto Di Castri (65 anni); Giampaolo D'Onofrio (67 anni); Valentina Fanigliulo detta Nadia (40 anni); Rosella Gentile (57 anni).

E ancora: Pietro Giosa (63 anni); Isabella Lettori (64 anni); Giuseppe Massaro (37 anni); Genoveffa Lorena Matarrelli (49 anni); Maela Minelli (48 anni); Teodoro Nicola Montanile detto Teo (64 anni); Miriana Morciano (26 anni); Maurizio Pesari (60 anni); Cosima Piliego detta Mina (71 anni); Oreste Ermenegildo Pinto (53 anni); Pierpaolo Policreste (47 anni); Teodosio Prete (61 anni); Federica Renna (33 anni); Teodora Robassa detta Dorina (58 anni); Francesca Scarcia (30 anni); Lorenza Stefanelli (29 anni).

Soddisfatto il segretario cittadino del Pd, Francesco Cannalire, che dichiara: "La qualità delle candidature nella lista del Partito Democratico è altissima. Davanti a un numero considerevole di disponibilità abbiamo fatto un lavoro di scelta delle migliori figure largamente rappresentative della cittadinanza. Una perfetta sintesi tra esperienza e rinnovamento che in questa tornata, alla luce delle premesse, sarà una merce rarissima e che valorizzerà proprio il Partito Democratico di Brindisi. L'entusiasmo e la determinazione che abbiamo riscontrato tra i candidati fanno ben sperare in un risultato oltre le aspettative. Il gruppo del Partito Democratico sarà, nella prossima amministrazione, la forza di garanzia per completare in tempi brevi la trasformazione della nostra bellissima città, Brindisi".