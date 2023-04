"Magari...ci fosse il fascismo": bufera sulle affermazioni di un candidato consigliere

FRANCAVILLA FONTANA – “Magari ...ci fosse il fascismo”. E poi ancora: “Se parli con chi ha vissuto ai tempi di Mussolini, il 90 percento ti dirà che si stava meglio”. Le affermazioni social di un candidato al consiglio comunale, Vincenzo Tanzarella, in lizza nella lista di Forza Italia, hanno suscitato un vespaio di polemiche a Francavilla Fontana, proprio nel giorno della festa della Liberazione dal nazifascismo, celebrata ieri (martedì 25 aprile). Immediata la condanna dell’Anpi "Donato Della Porta- Francavilla Fontana”, tramite un post condiviso a stretto giro dal deputato Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia, che prende le distanze a nome del partito dal proprio candidato e gli chiede di interrompere la campagna elettorale.

Le affermazioni del candidato

Le affermazioni incriminate sono state pronunciate da Tanzarella su Facebook, sotto a un post del sindaco Antonello Denuzzo, nell’ambito di un confronto che tocca anche la pedonalizzazione di via Roma, vicenda al centro di un vivace dibattito a Francavilla Fontana. “Magari ...ci fosse il fascismo – scrive Tanzarella, rivolgendosi a un sostenitore dell’amministrazione comunale – tanto la dittatura che applicavate voi non si differenzia tanto. Non dimentichiamo che avete chiuso via Roma senza ascoltare la categoria dei commercianti, avete fatto di testa vostra”. Qualcuno gli fa notare che un’affermazione simile è da censura. Ma il candidato non indietreggia: “Da censura? – replica – se parli con chi ha vissuto ai tempi di Mussolini, il 90 percento ti dirà che si stava meglio”.

Lo sdegno dell'Anpi

Forte lo sdegno di Anpi di Francavilla, che con una nota “condanna fermamente quanto scritto da Vincenzo Tanzarella”. “L'affermazione riportata nel commento al post del Sindaco ‘magari... ci fosse il fascismo’ è contro la Costituzione della Repubblica Italiana che è antifascista”. “È preoccupante e pericoloso che il 25 Aprile Festa della Liberazione dalla tirannide dei fascisti alleati degli occupanti nazisti – prosegue Anpi - un candidato al consiglio comunale faccia apologia del fascismo che la storia ha condannato e la Costituzione vigente vieta”.

“L'Anpi – si legge ancora nel comunicato - vigilerà su quanto affermato e chiede a tutte le forze politiche e movimenti civici di condannare quanto affermato. Chiede a Forza Italia ed al candidato sindaco Michele Iaia che questa mattina (ieri mattina per chi legge, ndr) era in piazza con noi se condividono quanto dichiarato da un candidato nella propria lista. Ai tempi di Mussolini, la storia documenta che gli italiani e tanti francavillesi sono stati costretti a bere olio di ricino, hanno subito torture, manganellate, carcere, processi falsi, violenze, ed anche la morte. Il candidato di Forza Italia o non conosce la storia o è un fascista”.

La condanna di D'Attis

Non si fa attendere la reazione di Mauro D’Attis, che nel condividere il post dell’Anpi, scrive: “Le dichiarazioni fatte a mezzo social da parte del candidato a consigliere comunale di Francavilla Fontana Vincenzo Tanzarella - si legge nel post - sono ingiustificabili e lo rendono fuori dalla storia e anche da Forza Italia”. “Allo stesso – conclude D’Attis - chiedo di interrompere la sua campagna elettorale. Forza Italia prende completamente le distanze da simili affermazioni”.