Adi e Sad: verifiche su passaggio di personale. Cannalire: "Timore di una sorta di ingerenza"

BRINDISI - Il passaggio di personale fra la ditta uscente (la Innotec) e quella subentrante (la Sirio) nella gestione del servizio Adi (assistenza domiciliare integrata) e Sad (assistenza domiciliare) è al vaglio del Consorzio Ats di Brindisi – San Vito dei Normanni e dell’amministrazione comunale di Brindisi, che hanno avviato una verifica sulla correttezza della procedura, a seguito di criticità sollevate dai sindacati su eventuali disparità nel trattapento dei dipendenti. E’ quanto emerso dalla seduta della commissione Servizi sociali del Comune di Brindisi presieduta da Ercole Saponaro, che si è svolta stamattina presso la sede del Consorzio, in presenza anche dell’assessore al ramo, Antonio Pisanelli, del commissario del Consorzio, Angelo Roma, e del direttore del Consorzio, Salvatore Maurizio Moscara.

La cooperativa Sirio ha rilevato il servizio lo scorso 1 aprile, assorbendo dal precedente gestore 19 lavoratori a tempo indeterminato e 8 dipendenti a tempo determinato, due dei quali in sostituzioni di altrettante lavoratrici in maternità. L’accordo per il trasferimento di personale è stato trovato lo scorso 28 marzo, in occasione di un incontro fra le due aziende e i Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni.

Cannalire: "Serve più controllo dall'amministrazione"

L’opposizione ha sollevato delle perplessità, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione delle ore. “Riteniamo - afferma il consigliere comunale Francesco Cannalire (Pd) - che il cambio abbia vincolato anche le scelte aziendali della subentrante. E questa cosa non l’abbiamo assolutamente condivisa”.

“E’ emerso anche - prosegue Cannalire - un fatto abbastanza chiaro, che va condiviso. Lo faremo nella nostra funzione di controllo. A detta della struttura commissariale del Consorzio - spiega il consigliere comunale del Pd - è stata sollevata anche un’anomalia rispetto alla partecipazione da parte dell’amministrazione comunale nella contrattazione, che doveva essere limitata alla cooperativa entrante, alla subentrante e ai sindacati”.

Pur rimarcando che al momento non vi sono elementi oggettivi, Cannalire esprime il timore “che ci sia stata una sorta di ingerenza nei confronti di quella che deve essere la libertà di confronto dei sindacati e delle imprese". "Apprezziamo che la struttura commissariale abbia in qualche modo censurato questo comportamento, prendendo le distanze”.

"Ringraziamo la Cgil - afferma ancora Cannalire - che ha sollevato per prima una questione (sollevata anche da Cisl e Uil) che va chiarita, onde evitare il dubbio di disparità di trattamento fra i dipendenti. E’ evidente che serve più controllo da parte dell’amministrazione, soprattutto per non trovarci nelle prossime gare delle situazioni che possono compromettere il buon andamento dei servizi".

Saponaro: "Al vaglio le denunce dei sindacati"

Il tema viene affrontato anche dal presidente Saponaro, che a proposito del passaggio di personale conferma che sono “emerse delle criticità”. “Si dovrà concludere (entro il 5 maggio ,ndr) questa verifica - prosegue Saponaro - sulla platea storica, sull’anzianità storica e su come verranno distribuite le ore in più”. “Amministrazione comunale e consorzio - precisa Saponaro - stanno verificando le denunce dei sindacati. Questo è un fatto importante, perché sono soldi pubblici. C’è gente che presta servizio a casa delle persone. Vogliamo la tranquillità degli utenti e di coloro che ci vanno a lavorare”.

Sciolto nodo stipendi

La commissione ha affrontato anche la questione riguardante il pagamento delle mensilità di febbraio e marzo del personale Adi e Sad, da parte della Innotec. Il nodo è stato sciolto ieri, durante un incontro fra i sindacati, la cooperativa e il Consorzio. In prima battuta, come spiegato dal dirigente Moscara, l’ufficio legale del sindacato Cgil aveva chiesto alla stazione appaltante di pagare il personale con i crediti maturati con il gestore. La procedura, però, avrebbe comportato tempi lunghi. In virtù dell’accordo raggiunto ieri, Innotec ha pagato lo stipendio di febbraio e si è impegnata a versare la mensilità di marzo, che maturerà domani, entro il 29 del mese, a condizione di ricevere la fattura del mese di marzo, dal Consorzio.

Ma l’opposizione ha espresso delle riserve su tale procedura. “La cooperativa – rimarca Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina) - non deve dipendere dai soldi del comune. Un imprenditore deve fare impresa di suo”. Luperti rilancia inoltre la proposta di internalizzare tutti i dipendenti dei servizi sociali, nel Consorzio Ats, per evitare il rischio di interferenze della politica.

