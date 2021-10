Cassa integrazione Dcm: approvato ordine del giorno di D'Attis e Aresta

BRINDISI - Nonostante il parere contrario del governo, la Camera dei deputati, con 207 voti favorevoli e 191 contrari, ha approvato l’ordine del giorno proposto congiuntamente da Mauro D’Attis (Forza Italia) e Luca Aresta (Movimento 5 stelle) che impegna l’esecutivo a valutare la possibilità di prorogare la cassa integrazione per i 74 dipendenti della ditta Dcm (ex Gse) la cui cassa integrazione scadrà nel mese di aprile 2021.

“Assurdo – rimarca D’Attis in una nota - che la sottosegretaria Anna Macina, che rappresentava il governo in Aula, abbia dato parere contrario proponendo di accettarla solo come ‘raccomandazione’. Con il collega Aresta abbiamo preteso l’impegno del Governo e quindi abbiamo chiesto di procedere al voto”. Hanno votato a favore i gruppi di Forza Italia, 5 Stelle, Lega, Fratelli d’Italia e alcune componenti del gruppo Misto. Contrari PD, Leu e Italia Viva (oltre alla sottosegretaria Macina). Ora c’è l’impegno a valutare l’opportunità di proroga. Giovedì mattina question time in commissione al Ministro del Lavoro e poi emendamento in legge di bilancio.

“Il trattamento salariale straordinario, come si ricorderà, percepito dai dipendenti da febbraio 2020 – si legge in un comunicato congiunto di D’Attis e Aresta - scadrà il prossimo 26 aprile e per il territorio di Brindisi potrebbe tradursi in una crisi sociale di notevole impatto. Per questo ci siamo battuti e ci stiamo battendo per la proroga degli ammortizzatori di un altro anno. Ma il percorso che abbiamo deciso di intraprendere a tutela di questi lavoratori non si conclude oggi: giovedì mattina, infatti, è già in programma un question time al Ministro del Lavoro in Commissione. E non solo: presenteremo anche un emendamento alla legge di Bilancio per sostenere la proroga annuale”.

“Tutto quello che abbiamo annunciato, insomma, per restituire la serenità dovuta a 74 persone e alle loro famiglie. Tuttavia, il voto di oggi ha un sapore “agrodolce”: ci dispiace essere stati costretti a richiedere il voto sul testo perché il governo, nella persona del sottosegretario alla Giustizia Anna Macina, aveva espresso parere contrario. Per fortuna, la maggioranza dei colleghi, invece, ha inteso dare un segnale di attenzione alla vertenza occupazionale”.