Campagna elettorale al forcing finale: Giuseppe Conte torna a Brindisi

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio a Brindisi. Si intensificano gli appuntamenti con i big della politica.

Giuseppe Conte torna a Brindisi. Dopo il comizio svoltosi lo scorso 29 aprile in piazza Vittoria, il leader del Movimento 5 stelle sarà il protagonista di un appuntamento elettorale a sostegni del candidato sindaco Roberto Fusco, in programma per venerdì 12 maggio, alle ore 19.30, in piazza Stano, al rione Paradiso