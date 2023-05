Campagna elettorale verso il rush finale: anche Bonelli a Brindisi

BRINDISI - Manca una settimana per le elezioni amministrative 2023, che vedono otto Comuni del Brindisino al voto, compreso il capoluogo adriatico. Proseguono gli incontri con gli esponenti politici, anche di livello nazionale. Mercoledì 10 maggio alle ore 18,00 in piazza Vittoria, a Brindisi, interverranno i parlamentari Angelo Bonelli (Europa Verde) ed Elisabetta Piccolotti (Sinistra Italiana) a sostegno del candidato sindaco Riccardo Rossi e dei candidati al consiglio comunale di Brindisi Bene Comune, Europa Verde e Sinistra Italiana per le Amministrative.