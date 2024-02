"Campi da gioco della villa ancora chiusi, l'Amministrazione batta un colpo"

ORIA - Playground della villa comunale di Oria ancora chiusi, il gruppo consiliare di Futura "bacchetta" l'Amministrazione Ferretti. "Sono passati trenta giorni dalla nostra interrogazione al sindaco Ferretti e al vicesindaco Locorotondo con delega a Sport e Salute con la quale ci facevamo portavoce dell'esigenza condivisa dalla comunità di una imminente apertura dei nuovi playground nella villa comunale, e diversi mesi dalla prima denuncia pubblica sullo stato di abbandono di questi luoghi", lamentano da Futura, anche perché "ad oggi non abbiamo ancora avuto nessuna risposta".

Futura pone l'accento su "tale ingiustificabile ritardo [che] costituisce un ostacolo palese all'esercizio delle funzioni di controllo di un consigliere comunale e una manifesta violazione dei diritti normativi a tutela dell'espletamento del suo mandato". Futura, infatti, è rappresentata in Consiglio comunale dall'ex candidato sindaco Attilio Ardito. Prosegue la nota: "Abbiamo invece appreso di dichiarazioni perentorie del sindaco alla stampa a seguito dei fenomeni di vandalismo che nel frattempo sono stati compiuti nella villa comunale, con incisi del tipo: 'Non possiamo non pensare di metterci al riparo con adeguati strumenti prima di poter rendere fruibile'".

Per Futura i due fenomeni - chiusura dei playground e atti di vandalismo - sono strettamente correlati, in quanto la mancata fruibilità dei luoghi dovuta all'assenza di una gestione porta con sé, come perversa conseguenza, fenomeni di vandalismo, specificano. E ancora: "Crediamo che i fenomeni di vandalismo si combattano non solo con le telecamere e le chiusure ma anche e soprattutto restituendo alla città spazi attualmente lasciati nell'abbandono. Vivere questi spazi è la prima e più efficace forma di presidio che possiamo garantire per preservare e prenderci cura di questi nuovi spazi progettati per ospitare lo sport e la socialità".

La chiusura della nota è un attacco, per niente velato, all'attività complessiva dell'Amministrazione Ferretti: "La gestione dei beni pubblici richiede una visione lungimirante che tenga fuori logiche clientelari e metta invece insieme il sociale, il welfare, i servizi, la cultura e lo sport. Ogni tassello è fondamentale per costruire una comunità attiva, che sappia prendersi cura dei propri spazi".