Elezioni regionali: tutti i candidati consiglieri della provincia di Brindisi

Presentate le liste a sostegno dei candidati alla presidenza della Regione Puglia, in vista delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre. Il presidente uscente, Michele Emiliano, punta al secondo mandato consecutivo. Tenteranno di sbarragli la strada Raffaele Fitto, già governatore dal 2000 al 2005, Antonella Laricchia, candidata del Movimento 5 Stelle, e Ivan Scalfarotto, di Italia Viva. Fra gli outsider, il brindisino Nicola Cesaria, insegnante di educazione civica a capo di una lista di sinistra.

Di Seguito, i candidati al consiglio regionale della provincia di Brindisi

Michele Emiliano

Partito Democratico: Fabiano Amati, di Fasano, consigliere regionale uscente; Maurizio Bruno, ex sindaco di Francavilla Fontana ed ex presidente della Provincia; Carmelo Grassi, di Brindisi, presidente del Teatro pubblico pugliese; Marialuce Rollo, assessore del Comune di Cellino San Marco; Antonella Tateo, vicesindaco di Carovigno

Italia in Comune: Carmine Brandi, ex sindaco di Carovigno, Antonio Albanese presidente provinciale Acli Brindisi, Angelica Longo di San Vito dei Normanni, Laura Greco, dirigente veterinaria di Ostuni e Antonio Digioia, past presidente regionale dell'ordine degli psicologi.

Puglia Solidale e verde: Francesco Colizzi (detto Franco) di Ostuni, Maria Carmela De Rosa Maria (detta Marica) di Brindisi, Pietro Laritonda di Brindisi, Benedetto Ligorio di Villa Castelli e Caterina Marini di Fasano.

Popolari con Emiliano: Mauro Vizzino, capolista, di Mesagne, consigliere regionale uscente e Presidente della Commissione Ambiente; Maria Siliberto, di Villa Castelli, avvocato ed assessore allo sport, turismo e istruzione nel Comune di Villa Castelli; Mimma Maggiore, di San Pancrazio Salentino, architetto; Tiziana Barletta, di San Michele Salentino, laureata in Giurisprudenza ed assessore all’ambiente, istruzione e gentilezza del Comune di San Michele; Giuseppe Polito, di Erchie, dirigente medico dell’ospedale Perrino di Brindisi e consigliere comunale ad Erchie.

Emiliano sindaco: Nichi Maffei, ex assessore de Comune di Ostuni; Mauro Masiello, avvocato e assessore del Comune di Brindisi, Antonio Micelli, di Oria; Annamaria Calabrese, consigliere comunale di Brindisi; Nadia Stella, docente di pianoforte, di Brindisi

Lista con Emiliano: Aurora Grassi, avvocato e consigliere comunale di Cisternino, Maria Passaro, vice sindaco di Francavilla Fontana, Tommaso Gioia, direttore amministrativo del Conservatorio Musicale di Ceglie Messapica e componente del Collegio degli esperti della Presidenza della Regione Puglia, Domenico Conte, sindaco uscente di San Vito dei Normanni, e l'avvocato Alessandro Antonio Leoci di Carovigno

Senso civico: Giuseppe Romano, consigliere comunale uscente, di San Pietro Vernotico; Angela Carluccio, ex sindaco di Brindisi; Giuseppe Tanzarella, consigliere comunale di Ostuni; Loredana Legrottaglie, consigliere comunale di Fasano; Valentina Cascione, assessore del Comune di Cellino San Marco

Raffaele Fitto

Forza Italia: Euprepio Curto, 68 anni, ex senatore ed ex consigliere regionale; Giuseppe Margheriti, 49 anni, sindaco uscente di Erchie; Gianluca Quarta, 44 anni, consigliere comunale di Brindisi; Luciano Sardelli, 64 anni, ex deputato ed ex assessore regionale; Roberta Tommasi, 27 anni, studentessa universitaria. La lista sostiene la coalizione di centrodestra guidata dal candidato presidente, Raffaele

Lega Salvini: Adriana Balestra (consigliere comunale di Francavilla Fontana e provinciale), Domenico Convertino (ex consigliere comunale di Ceglie Messapica), Ercole Saponaro (consigliere comunale di Brindisi), Lucia Trinchera (consigliere comunale di Villa Castelli e provinciale) e Vittorio Zizza (consigliere comunale di Carovigno ed ex parlamentare)

Fratelli d’Italia: Giuseppe Carbone, fondatore e segretario generale del sindacato Fials, di Brindisi; Luigi Caroli, ex sindaco di Ceglie Messapica, Giuliana Giannone; Pietro Guadalupi, ex presidente del consiglio comunale di Brindisi; Tiberio Saccomanno, ex sindaco di Torre Santa Susanna; Giuliana Giannone, vicesindaco di San Pietro Vernotico

La Puglia domani: Maurizio Friolo, avvocato, di Torre Sana Susanna; Antonio Scianaro, ex consigliere regionale, di Fasano; Arcangela Raffaella Semeraro, ex assessore di Carovigno; Giovanni Taurisano, di Francavilla Fontana; Giovanni Zaccaria, avvocato, presidente del consiglio comunale di Ostuni

Antonella Laricchia

Movimento 5 stelle: Ganluca Bozzetti, consigliere uscente, di Brindisi; Chiara Pizzuto, avvocato, di Latiano; Pasquale Cretì, collaboratore tecnico in un ente di ricerca, di Carovigno; Emanuela Della Campa, libera professionista, di Fasano; Emanuale Gemma sistemista informatico, di San Pietro Vernotico.

“Puglia Futura”: Paolo Capoccia, Laura Lubelli, Fulvio Obici, Eleonora Spaccaterra, Andrea Tondo

Ivan Scalfarotto

Italia Viva: Maria Moro, consulente assicurativa di Mesagne; Domenico Padalino, consigliere comunale e ingegnere di Carovigno; Francesco Giannò, avvocato di Brindisi; Mariligia Argentiero, architetto e docente di Ceglie Messapica; Nicola Cavallo, commerciante di Francavilla Fontana

Scalfarotto Presidente: Ferruccio Di Noi, ex consigliere comunale e avvocato di Brindisi; Veruska Messe, pubblicitaria di Martina Franca (circoscrizioni Taranto e Brindisi)

Articolo in aggiornamento