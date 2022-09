Festa azzurra con Orietta Berti: presentati i candidati di Forza Italia

BRINDISI – Piazza Santa Teresa, con il concerto di Orietta Berti, ha fatto da scenario alla presentazione dei candidati di Forza Italia in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre, nei collegi della provincia di Brindisi. In una serata segnata da forti raffiche di vento, la voce della nota cantante ha risuonato davanti ai sostenitori del partito di Silvio Berlusconi.

Nel collegio di Brindisi-Lecce, gli azzurri hanno candidato alla Camera, come capolista del listino proporzionale, il deputato uscente, coordinatore regionale di Fi, Mauro D’Attis, seguito da Matilde Siracusano, Andrea Caroppo e Filomena D’Antini. Nel plurinominale senato Puglia, invece, capolista Licia Ronzulli, esponente nazionale di spicco del partito, seguita da Dario Damiani, Laura De Mola, segretaria provinciale di Brindisi, e Mario Antonio Ciarambino. Al collegio uninominale Senato, candidata Vita Maria Nocco.

“Abbiamo voluto regalare una festa ai brindisini – ha dichiarato D’Attis a margine dell’evento – lo abbiamo fatto perché la campagna elettorale è un momento di riflessione per parlare di argomenti più seri, ma Orietta Berti, molto amica di Laura De Mola, ha voluto regalarci la sua presenza a Brindisi, e ne abbiamo approfittato. E' un modo anche per rimarcare la nostra presenza a Brindisi. Abbiamo incontrato tanta gente in questa campagna elettorale. Ne incontreremo ancora di più".