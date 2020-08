Lista "Popolari con Emiliano": i candidati in provincia di Brindisi

E’ stata depositata stamane a Brindisi, presso l’ufficio elettorale del Tribunale, la lista “Popolari con Emiliano” per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia.

Ne fanno parte: Mauro Vizzino, capolista, di Mesagne, consigliere regionale uscente e Presidente della Commissione Ambiente; Maria Siliberto, di Villa Castelli, avvocato ed assessore allo sport, turismo e istruzione nel Comune di Villa Castelli; Mimma Maggiore, di San Pancrazio Salentino, architetto; Tiziana Barletta, di San Michele Salentino, laureata in Giurisprudenza ed assessore all’ambiente, istruzione e gentilezza del Comune di San Michele; Giuseppe Polito, di Erchie, dirigente medico dell’ospedale Perrino di Brindisi e consigliere comunale ad Erchie.

“La nostra è una lista forte ed ambiziosa – afferma il sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta nella sua veste di presentatore della lista – che darà il suo contributo per la rielezione di Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia. Tra di noi ci sono tre donne e due uomini e tutti sono in grado di competere per la elezione a consigliere regionale. Parleremo ai cittadini della provincia di Brindisi e spiegheremo le tante cose già fatte in questi anni e quelle che ci proponiamo di realizzare nella prossima legislatura. E sono certo che i risultati saranno estremamente positivi per noi e per la Puglia”.