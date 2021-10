Nuova ripartizione dei seggi: Carmelo Grassi entra in consiglio regionale

BRINDISI - La città di Brindisi torna ad avere un suo rappresentante in consiglio regionale. Si tratta di Carmelo Grassi, presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Lo stabilisce un’ordinanza della prefettura di Bari tramessa al Tar Puglia tramite la quale, su istanza dei giudici amministrativi, si è proceduto nelle ultime settimane alla "rideterminazione della ripartizione dei seggi, per l'individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale pugliese". “La nuova assise regionale, quindi – si legge in un’agenzia Ansa - si basa su nuovi criteri precisi individuati dal Tar, primo fra tutti quello che toglie due seggi alla maggioranza, portandola da 29 a 27 seggi”.

Lasciano dunque l’assise i consiglieri di centrosinistra Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano) e Peppino Longo (Con), cui subentrano i consiglieri di centrodestra Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani) e Vito De Palma (Forza Italia). Carmelo Grassi, primo dei non eletti nella circoscrizione di Brindisi nella lista del Partito Democratico, prende invece il posto di Francesco La Notte (Popolari con Emiliano. Si tornerà in aula il 30 novembre per il provvedimento del Tar che chiuderà la vicenda.

Sale così a sei il numero di consiglieri regionali della provincia di Brindisi. Oltre a Grassi, Fabiano Amati (Pd), Maurizio Bruno (Pd), Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano), Luigi Caroli (Fratelli d’Italia), Antonio Leoci (Con Emiliano).

Il coordinamento cittadino di Left Brindisi si congratula con Carmelo Grassi. “Siamo lieti – si legge in una nota - per il meritato successo di Carmelo Grassi, finalmente rappresentante nel consiglio regionale. Left Brindisi lo ha sostenuto con impegno perché è una presenza competente, concreta e seria di cui beneficerà tutta la comunità cittadina che Carmelo saprà unire e rappresentare al meglio nella sua interezza”.