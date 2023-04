Carovigno, 4 candidati in lizza per diventare sindaco: i nomi degli aspiranti consiglieri

CAROVIGNO - Nel marzo 2021 il Comune venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Dopo la gestione commissariale a Carovigno, la parola torna agli elettori, chiamati alle urne il 14 e il 15 maggio prossimi, per il primo turno. Si sfideranno quattro candidati: si tratta di Salvatore Ancora, Massimo Lanzilotti, Francesco Lotesoriere e Vincenzo Radisi. Ancora è stato nominato, con un colpo di scena, a capo di una coalizione di centro-sinistra. E' della partita anche l'ex sindaco Massimo Lanzilotti, coinvolto in un processo che ha avuto un ruolo importante per lo stesso scioglimento del Comune - operazione Reset -, processo nel quale l'ex primo cittadino è stato assolto perché "il fatto non sussiste". A guidare una coalizione di centro-destra ci pensa il farmacista Francesco Lotesoriere. Infine, il quarto contendente è l'avvocato Vincenzo Radisi. Sono 16 i consiglieri comunali che saranno eletti. L'eventuale turno di ballottaggio avverrà il 28 e il 29 maggio. Di seguito, tutti i nomi delle varie liste collegate ai candidati sindaco.

Salvatore Ancora

Movimento 5 Stelle: Daniela Brancasi; Giovanna Bagnulo; Paola Antonia detta Paola Ciracì; Maddalena detta Elena Del Prete; Michelina detta Michela Lotti; Valentina Natola; Vito Fedele; Angelo Fato; Vincenzo detto Cenzino Luperti; Marco Angelo Greco; Giuseppe Primicero; Stefano Santoro; Giuseppe Siccardi.

Partito Democratico: Natalie Gentile; Consuelo Maria Barbara Nardini; Serena Valente; Isabella Laera; Lucia Claudia Carone; Antonella Cammisa; Corrado Tarantino; Cosimo detto Mimmo Maldarella; Giovanni Buongiorno; Andrea Poci; Francesco Di Latte; Giuseppe Bagnulo; Pietro Melpignano; Giuseppe Rossetti; Ferruccio Leoci; Giovanni Melone.

Massimo Lanzilotti

Adesso: Francesco Leoci; Antonella La Camera; Antonio detto Toni Camporeale; Domenico Saponaro; Vittorio Pietro Alberti; Annamaria Ignone; Francesco Giuseppe Antelmi; Pierluigi Semeraro; Vito Uggenti; Antonia detta Tonia Colella; Sabrina Franco; Vanessa Billeci; Marcantonio Roma; Virginia Corina detta Corin Debreczeni; Loredana Saracino; Antonella Comes.

Carovigno unita: Giovanni Zizza; Giuseppe De Biasi; Luciana Ciciriello; Anna Maria Cervellera; Vito Pietro Ancora; Vincenza detta Enza Marzio; Vincenzo Galeone; Maurizio Santoro; Antonio Greco; Alexia Mangieri; Francesco Saponaro; Rosa Sabatelli; Livio Angelo Cavaliere; Gaetano Pezzolla; Mariella Sabatelli; Francesco detto Franco Monna.

Ripartiamo dal futuro: Annamaria Saponaro; Giuseppe detto Jesus Lotti; Vita Ancora; Luigi Orlandini; Angela Iaia; Onofrio detto Fiuccio Palma; Sara Leone; Nicola Luca detto Nico Petrosillo; Vincenzo detto Enzo Lanzillotti; Anton detto Antonio Pashuku; Salvatore detto Rino Lofino; Carlo Scalera; Luigi Bagnulo; Jessica Giuliani; Carla Ancona; Valeria Santoro.

Francesco Lotesoriere

Carovigno al centro: Carmine Pasquale Brandi; Massimiliano Andriani; Gianni Calò; Carola Di Giuseppe; Giuseppe detto Will Epifani; Salvatore detta Sara Iaia; Giuseppe Fabio Lanzillotti; Rita Lo Re; Stefania Lotti; Vanessa Meca; Massimo Maglionico; Domenico Padalino; Filomena detta Floriana Rignanese; Francesca Sbano; Davide Tateo; Vincenza detta Enza Valiante.

Francesco Lotesoriere sindaco: Vincenzo detto Enzo Vacca; Giuseppina detta Giusy Carrone; Clizia Tina; Cosimo Julius Palmisano; Graziana Lotesoriere; Verdiana Cervellera; Daniele Stanisci; Filomena Veronese; Vito Vita; Maria Saponaro; Rocco Di Latte; Marika Lotti; Francesco Saponaro; Ivan Barnabà; Sajmir detto Miri Carcanaj; Carlo Sgura.

Fratelli d'Italia: Arcangelo Antelmi; Antonio Argentieri; Antonio detto Tony Barella; Maria detta Mary Cisternino; Fausta Epifani; Raffaela Galasso; Anna Loprencipe; Rosa detta Rosita Maldarella; Salvatore Noviello; Cosimo Padula; Mara Petrosillo; Jacopo Russo; Rosita Santoro; Maria detta Mariella Sbano; Marika Taddeo; Dario Vignola.

Vincenzo Radisi

72012: Antonia Maria Immacolata Annicchiarico; Giuseppe Barletta; Domenico Cerasino; Filomena Cicoria; Laura Colucci; Vito Emanuele Cretì; Pasquale De Giovanni; Moira Italia Francesca Del Prete; Sandra Di Monte; Antonia Galeone detta Antonella; Antonia Gentile detta Tonia; Giuseppe Antonio Greco; Donatello Leobilla; Cosimo Santacroce detto Mimmo; Donato Sbano detto Scattuso; Sara Zizza.

Radisi sindaco: Antonio Antelmi; Emanuele Annese; Rodolfo Brancasi; Domenico Campanaro; Adelaide Conte detta Adele; Maria Fasano; Francesco Lanzillotti; Giuseppe Lanzilotti detto Scazzetta; Vito Loprencipe; Filomena Palmisano; Jessica Maria Prodi; Marina Roma; Giovanni Sisto; Anna Liliana Taliente; Leonardo Tamborrino; Agostino Valente.

Un'altra Carovigno: Grazia Andriola; Mihai Boboc; Elisabetta Casavola; Valentina D'Aversa; Valentina Epifani; Pasquale Samuel Lanzilotti; Giuseppe Lapenna; Giammarco Pascale; Antonia Santoro; Felicita Alessia Schiena; Alessandro Trisolini; Silvio Uggenti; Doris Zurlo; Cristian Pacelli; Giuseppe Arnaldo.

Unione civica: Luigi Cesaria; Maria Conserva; Zeila D'Adamo; Gaetano Del Prete; Serena Domenique De Simone; Luca Furone; Salvatore Gentile; Vincenzo Ignone; Michele Arcangelo Lanzilotti; Michele Lomonaco; Carolina Lotti; Cosimo Lotti; Gerardo Natola; Assunta Santaniello; Mario Semeraro; Antonella Tateo.