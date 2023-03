Carovigno, il candidato sindaco Massimo Lanzilotti incontra i cittadini

CAROVIGNO - A Carovigno, il candidato sindaco Massimo Lanzilotti (43 anni) incontrerà la cittadinanza sabato 18 marzo alle ore 18 presso il Castello. Sarà l'occasione per presentare ufficialmente la nuova candidatura a sindaco della città di Carovigno e per "ripercorrere il lavoro iniziato nella passata amministrazione, nonché lo stop nei due anni di vuoto amministrativo", si legge in una nota del candidato. Il comunicato stampa si conclude con queste parole: "L'incontro sarà utile a condividere i nuovi sogni e progetti per Carovigno, la voglia di riscatto e il desiderio di ripartire dalle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio".