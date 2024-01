Candidabilità, Lanzilotti: "Ringraziamo i cittadini che hanno creduto in noi"

CAROVIGNO - "E' questa l'ennesima dimostrazione che quello che è accaduto a Carovigno non doveva accadere". Queste parole, pronunciate dal sindaco Massimo Lanzilotti, si riferiscono alla sentenza della corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, che rigetta il reclamo presentato dal ministero degli Interni e dalla Prefettura. Nel gennaio 2022 il primo cittadino e il presidente del Consiglio comunale Francesco Leoci sono stati assolti con formula piena da tutte le accuse loro contestate nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Reset. Poi, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la richiesta del ministero dell'Interno e della Prefettura di incandidabilità dei due amministratori. I quali si sono presentati alle amministrative 2023: Lanzilotti è stato eletto sindaco, Leoci è stato il consigliere più votato.

Adesso il primo cittadino, all'indomani della sentenza d'appello sulla candidabilità, rilascia le seguenti dichiarazioni: "Candibili in realtà già lo eravamo e non possiamo che ringraziare ancora e sempre i cittadini che hanno creduto in noi e ci hanno dato la possibilità di essere rieletti. E' stato un periodo difficile che ha segnato le nostre vite ma speriamo che possa essere di esempio. L'auspicio è che si possa cambiare la norma sullo scioglimento dei onsigli comunali, in particolare l'articolo 143. Questo è un percorso che abbiamo intrapreso con i colleghi, sindaci ed ex sindaci del Mezzogiorno e non solo. Con loro abbiamo costituito un'associazione per portare all'attenzione del Governo questo tema delicato, nella speranza che le nostre richieste possano essere quanto prima accolte dallo stesso".