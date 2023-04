Carovigno, la lista civica "Adesso" in campo per appoggiare Lanzilotti

CAROVIGNO - "Adesso" è la nuova lista civica che si affaccia sul panorama politico di Carovigno e che parteciperà alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio al fianco del candidato sindaco Massimo Lanzilotti. Si legge in una nota della lista civica: "Una nuova compagine che vuole essere vicina ai cittadini, ai loro bisogni, che vuole fare dell'ascolto il principio ispiratore".

“Potrebbero sembrare parole di circostanza - afferma Francesco Leoci, che sarà il capolista di Adesso - ma non è così. Siamo un gruppo formato da cittadini che ha davvero a cuore le sorti della città e che ha una gran voglia di mettersi in gioco, sviluppare idee, progetti e proposte che possano dare un volto nuovo alla nostra amata Carovigno. In questi giorni che ci separano dall'appuntamento elettorale cercheremo di incontrare quanti più concittadini possibile, per avere da loro suggerimenti sulla città che vogliono e sognano. Un percorso - continua Leoci - che vogliamo prosegua anche oltre il 14 e 15 maggio: la nostra non è una formazione creata solo per le elezioni, vogliamo essere un riferimento certo e costante per tutti, al di là di quale sarà il risultato delle urne. I cittadini devono sapere sin da ora che saremo sempre pronti a recepire istanze e richieste, consigli e suggerimenti, idee e proposte che possano essere utili a raggiungere il bene comune. Adesso più di prima".

Adesso, quindi, correrà al fianco di Massimo Lanzilotti che con Francesco Leoci aveva già formato un sodalizio alle precedenti Amministrative. "Con Massimo - conferma Leoci, che nella passata legislatura è stato presidente del Consiglio comunale - mi lega, oltre a una sincera amicizia, una visione politica comune ispirata ai principi della democrazia, della correttezza e del buon governo. Insieme avevamo avviato un percorso che è stato interrotto forzatamente e che, invece, stava dando ottimi risultati. Ed è proprio da lì che vogliamo ripartire, da quanto di buono avevamo realizzato e, soprattutto, avevamo in mente di realizzare per regalare a Carovigno quello sviluppo che tutti vogliamo e che la città merita di conquistare. Adesso - conclude Francesco Leoci - è il momento di pensare al futuro della città".