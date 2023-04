Carovigno, Partito Democratico: si dimettono tre componenti del direttivo cittadino

CAROVIGNO – Si dimettono tre componenti del direttivo cittadino del Pd di Carovigno, per divergenze sulla nascita della coalizione con il Movimento 5 stelle in vista delle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio. Si tratta di Antonella Tateo, Michele Arcangelo Lanzilotti e Michele Lomonaco.

"Dopo attenta e sofferta riflessione su quanto accaduto nelle ultime settimane ed in particolare nelle ultime ore – si legge in una nota congiunta dei tre dimissionari - non avendo condiviso le scelte, le modalita? ed il percorso che hanno portato alla formazione della coalizione che si presentera? alle prossime elezioni amministrative riteniamo opportuno fermarci qui”.

“L’adozione di logiche che nulla hanno a che vedere con la qualita? dell’offerta politica - si legge ancora nella nota - e la condivisione, hanno causato l’esclusione di forze politiche e di persone che sin da subito avevano offerto il loro sostegno e la loro disponibilita? a creare un polo riformista e inclusivo. Per dette ragioni, comunichiamo le nostre irrevocabili dimissioni dal direttivo cittadino e dell'assemblea provinciale del Partito democratico".

Sabato scorso (1 aprile) il Pd e il Movimento 5 stelle di Carovigno avevano annunciato l’alleanza a sostegno del candidato sindaco Luigi Bennardi, neo eletto segretario del circolo Pd di Carovigno, e di Daniela Brancasi, vice sindaca in pectore, attivista pentastellata.