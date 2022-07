Impegni di lavoro, si dimette l’assessore ai servizi sociali

CEGLIE MESSAPICA - Impegni di lavoro che la porteranno lontano da Ceglie Messapica. Questo il motivo per il quale Cosima (detta Mina) Vitale ha rassegnato le dimissioni da assessore ai servizi sociali del Comune di Ceglie Messapica. Vitale ha protocollato la decisione nella giornata di venerdì scorso. Settimana degli eletti della lista "Io sto con Palmisano" con 38 preferenze, nel novembre 2020 venne nominata assessore insieme al collega Arcangelo Idrontino e le venno affidate le deleghe Politiche Sociali (che fino a quel momento Palmisano aveva tenuto per sè), Pari Opportunità, Scolastiche e Giovanili.

La giovane assistente sociale lascia, quindi, per motivi di lavoro che la porteranno al nord a svolgere la sua professione. Ora andrà valutato l’impatto sugli equilibri della maggioranza considerato che la lista "Io sto con Palmisano" è rappresentata in maggiornaza dai consiglieri Pierangelo Mita e Grazia Santoro che "rinvendicano" un proprio rappresentante in giunta che dovrà, comunque, essere espressione della parità di genere. Tra le ipotesi potrebbe esserci, anche, quella di Grazia Santoro già assessore della giunta Caroli (in questo caso entrerebbe in consiglio il primo dei non eletti Giovanni Zizzi).