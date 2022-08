Parte da Ceglie Messapica la campagna elettorale: Meloni, Salvini, Conte gli ospiti de "La Piazza"

CEGLIE MESSAPICA - "Dalla Piazza dovranno uscire risposte certe e non illusioni per i cittadini che si apprestano a votare per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo". Così Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it nonchè ideatore della kermesse politica "La Piazza-Il bene comune" ha tenuto a sottolineare questa mattina (mercoledì 3 agosto 2022) nella conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della manifestazione in programma a Ceglie Messapica dal 26 al 28 agosto 2022, alla quale hanno preso parte, anche, il sindaco Angelo Palmisano e l'imprenditore Marcello Antelmi.

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giuseppe Conte saranno alcuni dei leader politici che parteciperanno all' appuntamento ormai consueto in Valle D'itria. "Sarà un dibattito come sempre libero e approfondito - ha spiegato Perrino - dominato dai temi centrali della politica italiana, dall'introduzione del salario minimo al Reddito di cittadinanza, dalla riforma della giustizia e della pubblica amministrazione alla transizione ecologica e digitale: un'agenda che seguirà da vicino l'andamento della campagna elettorale".

Nel programma sono previsti gli interventi della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il 26 agosto, del segretario della Lega, Matteo Salvini, il 27, ed il 28 agosto quello del presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. Parteciperanno alla tre giorni di Ceglie Messapica anche Antonio Tajani (coordinatore nazionale di Forza Italia), Marco Rizzo (segretario generale del Partito Comunista. E ancora, Antonio Misiani (responsabile Economia e Finanze del Partito Democratico), l'ex magistrato Luca Palamara, il virologo Fabrizio Pregliasco e il sondaggista Roberto Baldassarri.

Non mancherà il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha fatto pervenire un messaggio agli organizzatori: “Uno spazio di discussione e approfondimento plurale, che segna l’inizio della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, un momento di grande partecipazione sui principali temi di attualità. 'La Piazza' è uno degli appuntamenti pubblici più “caldi” di agosto” e ringrazio il direttore di Affari Italiani, Angelo Maria Perrino, per la consueta passione con la quale porta avanti questa bella e complessa macchina organizzativa. Mai come in questi tempi c’è bisogno di spazi di confronto, sarà utile e interessante ritrovarci a Ceglie Messapica dal 26 al 28 agosto per discutere dei temi che stanno più a cuore ai cittadini sul futuro dell’Italia e con uno sguardo sempre rivolto a ciò che accade intorno a noi in Europa e nel mondo”.

"Potrebbe esserci qualche ulteriore sorpresa dell'ultim'ora", ha fatto sapere Perrino che sta negoziando con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Tra le novità la presentazione, in anteprima, di un libro mai stampato di Pinuccio Tatarella, anima di Alleanza Nazionale, già vicepresidente del Consiglio e ministro delle Poste nel governo Berlusconi nel 1994, deceduto a 64 anni nel 1999. Il manoscritto è stato rinvenuto dalla Fondazione Tatarella e sarà presentato a Ceglie Messapica il 26 agosto dal nipote Fabrizio Tatarella e dall'eurodeputato Raffaele Fitto.