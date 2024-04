Piano urbano della mobilità sostenibile: trasmesso il cronoprogramma alla Regione

CEGLIE MESSAPICA - Procede l'iter per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Ceglie Messapica. A fine febbraio l'ufficio Urbanistica e Pianificazione del Territorio ha prodotto il cronoprogramma e nei giorni scorsi è stato trasmesso agli uffici della Regione Puglia il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Ceglie Messapica. Passaggi propedeutici alla realizzazione degli ulteriori step che porteranno alla redazione del piano.

"Prosegue l'impegno convinto dell'Amministrazione comunale in materia di Mobilità sostenibile, un impegno consolidatosi negli anni e che trova ulteriore linfa in nuovi importanti strumenti e azioni concrete che permettono a Ceglie Messapica di essere città all'avanguardia in questo settore", dice il sindaco Angelo Palmisano. "Si procede a passo spedito per le prossime tappe di questo importante progetto. Ringrazio il responsabile di area, l'architetto Benedetta Marangio, unitamente ai suoi collaboratori, per l'importante lavoro che stanno portando avanti per rendere Ceglie Messapica sempre più innovativa", aggiunge l'assessore alla Mobilità sostenibile Antonello Laveneziana.

Nel mese di dicembre, con atto dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, il Comune di Ceglie Messapica ha ottenuto un contributo di 25 mila euro, relativamente all'Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per l'assegnazione di contributi finalizzati alla redazione o al monitoraggio dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (Pums). L'avviso regionale era rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, per una duplice finalità:

redazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; monitoraggio del Pums che, alla data dell'avviso, risultava approvato da almeno due anni. Il Comune di Ceglie Messapica, con delibera di giunta 241 del 25/11/2022, ha aderito all'avviso regionale per il punto "Redazione di un Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile".

Cosa è il Pums?

Il Pums è il principale strumento di pianificazione di una mobilità urbana multimodale e sostenibile, capace di migliorare la qualità degli spostamenti e quindi della vita dei cittadini, nel rispetto dell'ambiente. Un altro importante strumento che dà continuità progettuale all'approvazione del Piano di Mobilità Ciclistica nel corso del Consiglio Comunale del 28 novembre 2023, un programma che si pone l'obiettivo di migliorare e potenziare i sistemi di mobilità ciclistica urbana e interurbana, in linea con le indicazioni europee e che permette di accedere ai finanziamenti in tema di mobilità sostenibile.

Si legge in una nota dell'ente: "Il Comune di Ceglie Messapica consolida ulteriormente il lavoro avviato già da qualche anno in materia di mobilità sostenibile e che oltre all'adozione del Piano di Mobilità Ciclistica e al finanziamento intercettano per la redazione del Pums, ha portato ad un progetto che ha ridato vita a numerosi itinerari lenti, alla creazione di una consulta per la mobilità sostenibile e soprattutto all'assegnazione della Bandiera Gialla Fiab, che ogni anno premia le Amministrazioni comunali che mettono in pratica iniziative che favoriscono la ciclabilità dei territori.