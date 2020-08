Ceglie, 15 liste per cinque candidati sindaco: la corsa di 232 aspiranti consiglieri comunali

CEGLIE MESSAPICA - Un esercito di aspiranti consiglieri comunali a sostegno dei cinque candidati sindaco di Ceglie Messapica. Questo lo scenario alle ore 12 di oggi, ovvero allo scadere del termine previsto per la presentazione. Sono 15 le liste con 232 candidati al consiglio comunale. Scendono in campo ex assessori della giunta Caroli ma tanti sono, anche, i giovani alla prima esperienza politica in tutte le coalizioni. Rispetto alle ultime elezioni, centro destra e centro sinistra si presentano, ulteriormente, spaccati. Nel 2015 si recò al voto quasi il 69% degli aventi diritto.

Di seguito i candidati sindaco con le rispettive liste:

Candidato sindaco Angelo Palmisano

Cittadini del Fare: Cosimo Damiano Amico, Angelina Barletta, Maria Grazia Carlucci, Luca Chinni, Anna Ciniero, Massimiliano Erculeo, Daniela Fumarola, Ivan Riccardo Gallone, Cosimo Gioia, Antonello Laveneziana, Vita Ligorio, Domenico Matarrese, Stefano Menga, Caterina Santoro, Anna Suma, Claudia Urgesi.

Fratelli d’Italia: Nicola Ricci, Cataldo Rodio, Mariangela Leporale, Rocco Argentiero, Catia Albanese, Oreste Addonizio, Piero Santoro, Rosa Masiello, Alessandro Vitale, Graziana Barletta, Donato Gioia, Patrizia Giancola, Marco Miglietta, Fedel Cosimo Cofano, Anthony Caroli, Michela Desè.

Insieme per Ceglie: Vito Santoro, Francesca Menga, Domenico Lacala, Rosa Miccoli, Rocco Giordano, Francesca Putignano, Domenico Derinaldis, Maria Filomena De Fazio, Diego Gioia, Carmela Salonna, Michele Gallone, Anna Urso, Antonio Andriola, Miriana Zaccaria, Oronzo Specchia, Giovanni Petraroli.

Io sto con Palmisano: Pierangelo Mita, Grazia Santoro, Pietro Leo, Cosima Vitale, Giovanni Gioia, Grazia Curri, Giovanni Zizzi, Grazia D’amico, Francesco Ricci, Federica Venerito, Davide Chirulli, Marica Bellanova, Lorenzo Federico, Donatella Veronica Alò, Antonio Greco, Federica Rodio.

Noi ci siamo: Argentiero Giovanni, Caroli Rosa, Idrontino Arcangelo, Marrazza Anna, Gallone Pietro, Rubino Daniela, Cavallo Cosimo, Da corsi Anna Maria, Ciracì, Nardelli, Gioia Fabio, Campanelli Paola, Giancola Antonio, Monaco Francesca Immacolata, Stanisci Daniele, Santoro Giambattista.

Candidato sindaco Francesco Locorotondo

Lega Salvini Premier: Pasquale Santoro, Rocco Addomada, Giuseppe Balsamo, Rosa Bellanova, Adriana Anna Ciciriello, Cosima Gioia, Marco De Gaetano, Fabio Di Presa, Teresa Lerna, Gianluca Marelli, Cataldo Nacci, Grazia Nigro, Pasqua Putignano, Tommaso Salamina, Elena Suma, Maria Elena Urso.

Ceglie Civica: Antonio Gioia, Pietro Giannetto, Cosimo detto Mimmo Antenucci, Rosa Maria Argentiero, Valerio Bellanova, Rosa Maria detta Rosi Carella, Cosima Maria detta Mina Galasso, Pasquale Gianfreda, Rossana Giordano, Giuseppe Nacci, Cosimo Pastorelli, Giuseppe Rotolo, Matarrese Maria Scarcia, Simona Suma, Maria Pompea Urso, Cosimo Venerito.

Ceglie Sceglie: Giovanni Gianfreda, Antonio Barnaba, Antonio Barletta, Antonio Caliandro, Paolo Ciciriello, Domenica Colucci, Grazia Delgrado, Nicolene Faggiano, Cosimo Filomeno, Annunziata Graziano, Nicolina Leporale, Aurora Parisi, Denise Santoro, Giuliana Urgesi, Vitalba Vitale, Giovanni Roma.

Candidato sindaco Pietro Piccoli

Rigenera: Angela Vitale, Andrea Visicchio, Giuseppe Nisi, Dario Bellanova, Cosimo Aldo Barletta, Mariangela Franco, Patrizia Elia, Francesco Moro, Maurizio Bertini, Annunziata Padula, Roberto De Matteis.

Obiettivo Ceglie: Angelo Giordano, Corradino De Pascalis, Francesca Cavallo, Palma Ligorio, Giacomo Rutignano, Daniela Montinaro, Sarah Boleis, Vincenza Nisi, Pierfrancesco Carparelli, Anna Granzarola, Domenico Lanzillotti, Pietro Bazzini, Gianluca Argentiero, Donato Gianfreda, Gioia Palma, Anna Maria Gigliola.

Partito Democratico: Daniele Verusio, Carlo Leo, Paola Valente, Caterina Amico, Giuseppe Franco, Delfina Todisco, Francesco Magli, Fabio Giorgino, Antonio Vitale, Domenico Ligorio, Loredana Lombardi, Gabriele Roma, Antonella Campanelli.

Candidato sindaco Giusy Resta

Giusy Resta Sindaco: Luca Di Presa, Corrado Allegretti, Giuseppe Argentiero, Luigi (detto Gino) Argentiero, Angela Marika Bellanova, Tiziana Biasi, Rossana Caliandro, Agata Evelina Carriero, Giuseppe Faggiano, Cosimo Fedele, Francesco Gallone, Luciana Gioia, Anna Nigro, Christian Sgura, Giuseppe Tursi, Adriana Vitale.

Ceglie verso il futuro: Angelo Barletta, Vito Bellanova, Mara Anna Chirico, Giuseppe Dovizioso, Maria Teresa Elia, Angela Epicoco, Francesco Epicoco, Francesca Filomeno, Alessandro Lacorte, Ermenegildo Lena, Angelo Leone, Ronny Leuzzi, Angelo Lodedo, Roberta Pia Elia, Anna Maria Urso, Emanuele Vitale.

Noi con Resta: Rocco Marrazza, Lucia Gioia, Riccardo Filomena, Rosa Martinelli, Francesco Pio Dicembre, Gloria Rodio, Leonardo Urso, Palma Floriana Principalli, Michele Rodio, Domenico Principalli, Rossella Cavallo, Simone Elia, Antonio Urgesi, Veronica Ligorio, Dario Carucci, Luca Pastore.

Candidato sindaco Isabella Vitale

Radici d’Impegno: Nicola Trinchera, Cosimo Arganese, Romina Albano, Rocco Barletta, Pietro Ciciriello, Giovanni Dovizioso, Giuseppina D’imperio, Immacolata Faggiano, Vincenzo Intermite, Daniele Lamberti, Manuela Maggi, Elisa Parisi, Angelo Putignano, Elisabetta Santana, Giovanni Tarì, Alessio Vitale.