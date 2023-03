Centro-destra, alla ricerca della quadra: i casi di Brindisi e Francavilla Fontana

BRINDISI - Entro venerdì 31 marzo i nodi dovrebbero essere sciolti: gli elettori di centro-destra potrebbero conoscere i nomi dei candidati sindaco per quanto riguarda Brindisi e Francavilla Fontana. Gli addetti ai lavori parlano di tavoli regionali - e anche nazionali: c'è stato un incontro lunedì scorso a Roma in cui si è parlato anche del Brindisino - in cui l'ultima parola spetta ai partiti. E sì che la sintesi non appare semplicissima. Da una parte l'asse Forza Italia-Lega e dall'altra Fratelli d'Italia in solitaria. L'ipotesi di un centro-destra disunito appareva remota mesi fa, ora un po' meno. A Brindisi rimangono in corsa i nomi dell'ex sindaco Giuseppe Marchionna e quello di Pietro Guadalupi, esponente locale di Fratelli d'Italia. A Francavilla Fontana la spunterà uno tra Adriana Balestra (Lega) e Michele Iaia (Fdi).

Il caso Francavilla Fontana

Per comprendere quanto la situazione sia delicata e tutt'altro che risolta, basta citare quanto sta accadendo a Francavilla Fontana. Oggi, mercoledì 29 marzo, in un articolo pubblicato dal Nuovo Quotidiano di Puglia vengono citate le parole del coordinatore provinciale di Fdi, Luigi Caroli: "C'è stato un gesto di grande sensibilità della dottoressa Adriana Balestra per il bene del progetto. E quindi si va verso la candidatura di Iaia". Ci sarebbe stato un passo di lato dell'esponente della Lega, par di capire. Sempre nella mattinata di oggi, scrive Antonio Andrisano (capogruppo Fi in Consiglio comunale): "Dopo aver sentito personalmente, solo pochi minuti fa, l'avv. Adriana Balestra la stessa mi ha confermato di non aver fatto, allo stato, alcun passo indietro o di lato rispetto all'ipotesi di candidatura a sindaco". Non solo, a stretto giro di posta è Balestra stessa a intervenire: "Se qualcuno pensa che l'unità del centro-destra assuma valore soltanto qualora sia la sottoscritta a fare un passo indietro, non ha capito i valori fondanti alla base del rispetto e della correttezza reciproca all'interno di una coalizione".

Balestra o Iaia?

Insomma, al contrario di quanto sostenuto da Luigi Caroli (Fdi), non c'è stato alcun passo indietro da parte di Adriana Balestra che, dopo aver ricordato di non aver "mai imposto la mia candidatura", prosegue: "L'autorevolezza di un candidato alla carica di sindaco passa anche e soprattutto dalla capacità di sovrintendere alle incresciose e inopportune fughe in avanti come quelle di santini elettorali precipitosi e dichiarazioni rilasciate senza alcun fondamento e condivisione. Di senso di responsabilità ne ho mostrato fin troppo, oggi tocca ad altri". Il riferimento ai "santini" riguarderebbe alcune immagini presenti sui social network, da parte di candidati consiglieri di una lista, in cui compare la dicitura "Iaia candidato sindaco". Un'altra fuga in avanti non gradita da Lega e Forza Italia.

L'auspicio di Laura De Mola (Fi)

A Francavilla Fontana le discrepanze hanno assunto una dimensione pubblica, mentre a Brindisi la questione rimane sotto traccia. I ben informati parlano di un interessamento del ministro pugliese Raffaele Fitto. Quest'ultimo starebbe spingendo ovviamente il nome di Pietro Guadalupi, al posto del più quotato Giuseppe Marchionna. Ma la consapevolezza dei vari attori è una: correre separati non converrebbe a nessun partito. Dopotutto, già a Ostuni il nome del candidato - anzi, della candidata - è stato reso noto: si tratta dell'avvocatessa Antonella Palmisano che guiderà il centro-destra unito nella Città Bianca. A Carovigno, invece, la candidatura del farmacista Francesco Lotesoriere ha creato un caso interno a Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda Forza Italia, la chiosa ce la mette la coordinatrice provinciale, Laura De Mola: "L'auspicio è che questa situazione venga conclusa quanto prima. L'obiettivo deve rimanere sempre quello della coesione. E dell'individuazione di candidati condivisi".