Centrodestra a Francavilla Fontana, Andrisano non sarà candidato sindaco

FRANCAVILLA FONTANA - Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Francavilla Fontana, Antonio Andrisano, non sarà il candidato sindaco del centrodestra francavillese. E' lo stesso esponente politico a confermare la propria scelta, già annunciata in passato: "Sono lusingato per la posizione assunta da Forza Italia e per l'affetto mostratomi in questi giorni da tanti amici del centrodestra che mi hanno chiesto di valutare, nuovamente, la possibilità di un mio impegno - in prima persona - come candidato sindaco".

Le richieste sono state diverse, ma la posizione di Andrisano non cambia: "Devo confessare di essere stato fortemente tentato dal ritornare sui miei passi e, così, sulla mia decisione comunicata nello scorso dicembre ma, alla fine, ritengo che le decisioni importanti, una volta assunte, vadano confermate. Ringrazio il commissario regionale Mauro D'Attis, la segretaria provinciale, Laura De Mola, ed Euprepio Curto per l'affetto e la stima dimostratami nel momento in cui hanno deciso di puntare sulla mia persona".

Infine, una "investitura" su altri due nomi: "E' una decisione sofferta e dolorosa che assumo, però, nella consapevolezza che il centrodestra francavillese ha già trovato e individuato in Adriana Balestra (Lega, ndr) e Michele Iaia (Fratelli d'Italia, ndr) due figure che potranno assumere con competenza e autorevolezza la guida del centrodestra nel corso di questa campagna elettorale, sicuramente, difficile ma che potrà riservare piacevoli sorprese alla nostra città".