Centrodestra, arriva la rottura: Balestra e la Lega si ritirano

FRANCAVILLA FONTANA - L'aria era tesa da tempo, ma gli ultimi accadimenti in seno alla costituenda coalizione di centro-destra a Francavilla Fontana (e in altre città del Brindisino) hanno spinto Adriana Balestra e la sezione locale del suo partito, la Lega, a "ritirare la candidatura di Adriana Balestra e la lista a suo sostegno. Questa decisione è stata assunta, non a cuor leggero, ma dopo una attenta lettura del susseguirsi di vari eventi", si legge in un post pubblicato dalla stessa Balestra su Facebook. Insomma, centro-destra spaccato nella Città degli Imperiali e, soprattutto, senza la Lega.

Nel post vengono elencati i motivi alla base di questa decisione: "L'innaturale ostracismo nei confronti della nostra parte politica; l'altalenarsi di candidature ritirate e poi riemerse, col solo scopo di mortificare la nostra candidata; la presenza, nella coalizione, di soggetti che hanno lavorato alla demolizione dell'unità del centro-destra nello stesso momento in cui trattavano con gli avversari politici; e soprattutto la necessità di preservare la dignità della nostra candidata e di tutto il gruppo, ci hanno indotto a sentirci parte estranea a questa coalizione. Ne sono testimonianza le scorrettezze reiterate nei nostri confronti con 'fughe in avanti' tanto infantili quanto distruttive".

"Di questi mesi conserviamo la positiva esperienza e la costruzione di rapporti umani e politici da custodire gelosamente con gli amici di Progetto Comune e con Antonio Andrisano. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di occupare poltrone, ma di costruire un progetto politico credibile per il bene della nostra città. Auguriamo a tutti una buona campagna elettorale", la chiosa amara del post. Nel centro-destra francavillese, in vista delle Amministrative 2023, erano circolati vari nomi di candidati alla carica di sindaco. Antonio Andrisano (Forza Italia) si era chiamato fuori, l'ipotesi di un nome esterno non prendeva concretezza. Rimanevano sul tavolo proprio Adriana Balestra e Michele Iaia (Fratelli d'Italia).

Ieri, in un'intervista, il coordinatore provinciale di Fdi, Luigi Caroli ha dichiarato: "C'è stato un gesto di grande sensibilità della dottoressa Adriana Balestra per il bene del progetto. E quindi si va verso la candidatura di Iaia". A stretto giro di posta sono arrivate varie smentite: nessun passo indietro o di lato da parte di Balestra. Nei giorni scorsi, sempre a Francavilla Fontana, sarebbero comparsi alcuni "santini", immagini presenti sui social network, postate da candidati consiglieri di una lista, in cui compariva la dicitura "Iaia candidato sindaco". Un'altra fuga in avanti non gradita da Lega e Forza Italia. Il risultato? La scelta di Adriana Balestra e della Lega. Ora ricucire lo strappo appare molto, ma molto complicato.

E il "caso Francavilla" del centro-destra è arrivato su tavoli nazionali. Intanto, poco dopo l'ufficializzazione della rottura nella Città degli Imperiali, il senatore leghista Roberto Marti, coordinatore del partito in Puglia, ha diramato la seguente nota: "E' un errore il ritiro della candidatura di Adriana Balestra perché la ritengo una risorsa valida e sarà certamente una figura preziosa e competente per la futura amministrazione del Comune di Francavilla Fontana. Da parte del centrodestra, la cui unità non è in discussione, c'è stata e sicuramente ci sarà la capacità di trovare una sintesi con la serenità e la compattezza che ci contraddistingue".

Articolo aggiornato alle 14 (nota di Roberto Marti)