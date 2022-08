"Centrodestra unito, serve un messaggio di cambiamento per la città"

FRANCAVILLA FONTANA - Ogni tempo ha un proprio spirito, tutto sta nell'interpretarlo: è il sunto del pensiero di Michele Iaia, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia per Francavilla Fontana. Dopo aver ascoltato Antonio Andrisano, Forza Italia, BrindisiReport ha parlato con Iaia per capire dove sta andando il centrodestra francavillese in vista delle prossime amministrative 2023. Per quest'ultimo, il rinnovamento è sicuramente un passaggio importante che va attuato in questo centrodestra in crisi di risultati, che manca dal governo della città dal 2013, dopo anni di "dominio" quasi incontrastato. Invece ci hanno pensato prima Maurizio Bruno, poi Antonello Denuzzo a tagliare quest'area politica fuori dai giochi che contano.

"Riattivati i canali della politica"

Lunedì 1 agosto si è tenuto un incontro tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Ci sono anche nomi pesanti, nomi del passato: Luigi Vitali ed Euprepio Curto. Gli inviti sono stati fatti dai rappresentanti della Lega. Sono presenti per quest'ultimo partito, tra gli altri, Adriana Balestra, e Michele Iaia per Fratelli d'Italia. Ma ci sono anche personalità imprenditoriali vicine al centrodestra. Per Iaia "è stato uno snodo importante, un incontro in cui si è messo qualche tassello in più nella discussione, in quanto si sono affacciati dei soggetti nuovi. Ma il percorso è iniziato mesi prima, dopo che la pandemia ha bloccato in un certo qual modo i canali della politica". Per Michele Iaia l'alleanza con Lega e Forza Italia è un dato assodato. Per lui era importante riattivare i canali della discussione politica. E l'incontro di lunedì scorso ha allargato il fronte dell'interlocuzione, con nuovi soggetti. "Ora occorre dare una nuova fisionomia a quest'area - spiega Iaia - molto presente nell'opinione francavillese. Esiste un'opinione, esiste il consenso, esistono i voti. Occorre correlare questi tre stadi".

"Il centrodestra va riformato"

Ma come ripartire? Per Iaia è necessario un rinnovamento complessivo del centrodestra: "Il discorso non è legato alla formazione di un semplice cartello elettorale, qui il centrodestro va riformato nel profondo. Occorre presentare un'offerta politica che sia interprete di questi tempi e che sia soprattutto di questo tempo". E' questa la svolta agognata, dal punto di vista di Iaia: il centrodestra deve farsi interprete di un sentire che esiste nella città. Prosegue il coordinatore di Fratelli d'Italia: "Sarebbe troppo facile dire solo che servono nuovi volti, ma serve un messaggio importante prima di tutto. Il centrodestra deve tornare a essere in sintonia con l'opinione pubblica, per risolvere i problemi che una città complessa come Francavilla Fontana presenta. I vecchi schemi del centrodestra non funzionano, dobbiamo rimodulare l'offerta politica". E' fondamentale cogliere questi punti per capire dove andrà Fratelli d'Italia, in vista delle amministrative 2023, fermo restando che a oggi un centrodestra unito a Francavilla esiste.

"Primarie? No, grazie"

Iaia è fiducioso: esiste una unità di vedute con Andrisano (Forza Italia) e Balestra (Lega), fermo restando che si rimane aperti anche a realtà civiche, purché ci sia una condivisione di valori e di programmi. E per quanto riguarda il candidato sindaco? Andrisano aveva dichiarato in maniera tranciante che no, le primarie non sono lo strumento adeguato. Anzi. Iaia è dello stesso avviso: "Per parlare di un candidato è ancora presto, per due ordini di motivi. E' importante prima mettere a punto questo nucleo dell'alleanza politica. E poi le elezioni politiche sono alle porte. Altri sistemi di selezione, vanno scartati. Mi riferisco alle primarie. Perché oggi, non essendoci quel sistema di coesione, rischieremmo di sbilanciare un discorso che stiamo ancora cercando di allacciare". Insomma, ancora non c'è l'identikit completo del candidato sindaco di quest'area, ma pare che le primarie vengano scartate a priori, in quanto viste come deleterie in un momento in cui i lacci che uniscono la coalizione sono ancora laschi. In attesa che si stringano, col tempo.