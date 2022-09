Fdi trascina il centrodestra alla vittoria: Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi

I risultati definitivi arriveranno solo nel cuore della notta, ma i primi exti poll sono chiari. Il centrodestra, trascinato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ha vinto le elezioni politiche. Fdi si afferma come primo partito, prendendo molti più voti di Forza Italia e Lega, che rischia di non arrivare al 10 percento. Il Partito Democratico, secondo partito, potrebbe non raggiungere la soglia del 20 percento. A seguire il Movimento 5 stelle, che potrebbe attestarsi intorno al 17 percento. Non entusiasmante il risultato del terzo Polo (Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi) che potrebbe non raggiungere la soglia del 10 percento. Verdi e Sinistra Italiana di Fratoianni dovrebbero superare la soglia di sbarramento del 3 percento.

Complessivamente la coalizione di centrodestra non dovrebbe avere difficoltà a superare quota 40 percento, ottenendo così il premio di maggioranza, con Giorgia Meloni nei panni di premier. L’astensionismo è stato forte. A livello nazionale si è recato alle urne circa il 63 percento degli aventi diritto, con un calo di circa 10 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2018. Ancora più forte il calo in Puglia e nel Brindisino.