Cittadella sport, nuovo cimitero e recupero hotel Acque Chiare: gli obiettivi del Dpp 

BRINDISI – Una cittadella dello sport, un nuovo cimitero, il recupero turistico-ricettivo del villaggio Acque Chiare. Queste sono alcune delle linee di intervento previste nell’ambito del Dpp (Documento programmatico preliminare), atto propedeutico al nuovo Pug di Brindisi adottato oggi (martedì 14 febbraio) dal consiglio comunale, con 17 voti a favore, un astenuto (il consigliere di maggioranza Giuseppe Cellie) e due contrari (i consiglieri di opposizione Cavalera e Oggiano). A tre mesi dalla fine del mandato della giunta guidata dal sindaco Riccardo Rossi, va da se che gli obiettivi fissati dall’attuale amministrazione comunale potranno essere rivisti dall’amministrazione che si insedierà fra qualche mese.

Lungo 345 pagine, il Dpp è frutto del lavoro svolto dall’ufficio del piano comunale. In cima al documento vi sono le firme del sindaco, dell’assessore all’Urbanistica, Dino Borri, e del dirigente del settore Urbanistica, Marina Carrozzo. Entro i prossimi 20 giorni il Dpp dovrà tornare il consiglio comunale per l’approvazione con tutte le osservazioni che nei prossimi giorni saranno presentati da associazioni e comuni cittadini, a partite da quelle presentate oggi da Confindustria Brindisi.

Via libera a due due corposi emendamenti della maggioranza che apportano delle modifiche al Dpp, ma “non lo stravolgono affatto”, ha spiegato Rossi. Lo stesso primo cittadino ha esposto per sommi capi le linee guida del documento, che dà un’idea di come la città potrà svilupparsi da un punto di vista urbanistico nei prossimi anni, sulla base dei principi e degli obiettivi fissati dall’attuale Amministrazione.

Il primo cittadino spiega che è stato ripreso il filo del Dppr adottato dalla giunta Mennitti nell’agosto 2011. Porto e costa nord sono le grandi tematiche affrontate nel documento. Riguardo al porto, Rossi rimarca che la questione è “chiusa dal Piano regolatore portuale e dalla fase successiva, data dal consiglio comunale, dalla Vas e dai documenti che saranno parte integrante di questo documento”.

Numerose pagine del Dpp sono dedicate quindi alla Costa Nord, di cui si punta a rivisitare l’assetto viario e al recupero turistico-ricettivo di ampi spazi di Acque Chiare, con riattivazione della struttura alberghiera, in stato di abbandono da più di un decennio, a seguito delle note vicende giudiziarie. Il sindaco ricorda inoltre come sia stato effettuata la demolizione dell’ex Lido Arena e si stia procedendo con un analogo intervento sui ruderi di lido Giancola.

C’è quindi il riferimento al Palaeventi in contrada Masseriola, che potrà essere integrato con una cittadella dello sport in cui realizzare anche un nuovo stadio di calcio. Nel Dpp viene sollevata anche la questione il cimitero comunale, i cui confini sono arrivati ormai a ridosso degli insediamenti del rione Perrino, con possibilità pressoché nulle di ulteriore espansione. Si fa riferimento anche al patto città-campagna, al Sin, all’aeroporto, agli insediamenti industriali impattanti e a uno scenario critico di denatalità.

“Recepiti tutti questi scenari – afferma il sindaco - occorrerà dare delle indicazioni di sviluppo che non si chiudono nell’amministrazione comunale di Brindisi”. “La nostra Idea – afferma ancora il sindaco - è di dare uno sviluppo sostenibile. La prossima amministrazione potrà vedere quello che oggi è scritto. Penso che sia bene mettere un punto. Alcune cose potranno essere riviste in funzione degli obiettivi di mandato che si darà la prossima amministrazione” .