"Emiliano Sindaco di Puglia": Claudio Santoro coordinatore per la provincia di Brindisi

BRINDISI - Riparte ufficialmente da Ostuni il movimento “Emiliano sindaco di Puglia” espressione diretta dell’attuale presidente della Regione. Nei giorni scorsi nell’hotel Montesarago la presentazione del coordinamento per la lista civica vicina al governatore. Emiliano, annunciato in presenza alla vigilia dell’incontro, ha effettuato un collegamento via Skype per salutare gli intervenuti alla convention che si è tenuta nella Città Bianca. Ad Ostuni invece il suo consigliere politico, Giovanni Procacci già senatore, che ha confermato la nomina di Claudio Santoro come coordinatore provinciale della stessa lista civica.

"In vista delle prossime competizioni elettorali noi stiamo cercando di consentire a tutti i movimenti civici che intendono strutturarsi in maniera organizzata, secondo regole precise con rappresentanze nei comuni, raccordandosi con le altre liste civiche che governano la regione Puglia. Come avete visto in questi giorni hanno colto l’ennesima grande vittoria elettorale praticamente ovunque in Puglia. E non posso che apprezzare lo sforzo che stanno facendo Tommaso Gioia, Claudio Santoro e Giovanni Procacci". Così nel collegamento il governatore Michele Emiliano che ha confermato la necessità di rilanciare questa singola lista anche per le scadenze elettorali che da qui a qualche mese interesseranno non solo la provincia di Brindisi (nel capoluogo tra un anno si voterà per scegliere il nuovo sindaco), ma anche a livello nazionale con le politiche.

Valutazioni e schemi già nell’agenda del governatore, che punta ad allargare il fronte della rete delle civiche, muovendosi in ogni singolo territorio. Un lavoro che da qui a qualche settimana e mese interesserà la provincia di Brindisi per poi aprirsi al resto della Puglia. Ieri, seppur a titolo personale senza al momento adesione ad “Emiliano sindaco di Puglia”, in platea si sono visti anche diversi amministratori della provincia di Brindisi, che gravitano da tempo nel centrosinistra. Presenti tra gli altri rappresentanti

del Pd deli vari circoli provinciali, come Antonella Vincenti, ma anche gli ostunesi Fabio Giorgino e Angelo Pomes. Al Montesarago anche l’ex sindaco della Città Bianca Domenico Tanzarella con il figlio Giuseppe, già consigliere comunale.

Anche la loro era solo una presenza relativa ad una vicinanza al centrosinistra pugliese e non al momento a questo movimento civico. Ieri in platea, ad Ostuni il primo cittadino di Latiano Mino Maiorano. Per la città di Brindisi non è esclusa l’adesione dell’assessore Mauro Masiello e del consigliere comunale Anna Maria Calabrese: il senatore Procacci ha confermato

un rapporto di stima professionale e politica con loro che potrebbe essere approfondito. La ripartenza in provincia di Brindisi al momento vedrà nel coordinamento Piero Iaia, già vicepresidente del consiglio comunale a San Vito dei Normanni, Claudio Santoro e Giuseppe Sgura di Ostuni con un passato in Sel ed in movimento Civici della Città Bianca, Antonio Zizzi di Fasano già segretario locale di Sel, Antonio Micelli per Oria ex consigliere comunale di maggioranza.