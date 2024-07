Climatizzatori rotti in assise: il rimedio anti sauna di un consigliere comunale

BRINDISI – La prospettiva di farsi un’altra sauna era intollerabile. Oppresso dal caldo, il consigliere comunale Roberto Quarta ha acquistato un ventilatore a sue spese e lo ha montato mentre si svolgeva la seduta, per dare un minimo di refrigerio all’aula Caiati di Palazzo di città. Anche oggi (lunedì 22 luglio) i climatizzatori della sala consiliare di Brindisi hanno fatto le bizze. Il problema sarebbe dovuto al guasto di un compressore.

Già venerdì scorso, con la temperatura che sfiorava i 40 gradi, consiglieri comunali, giornalisti e cittadini sono stati costretti a un bagno di sudore. Il disagio si sta ripetendo anche nella mattinata odierna, in occasione del proseguo del consiglio. Esasperato dall’afa, il consigliere Quarta ha chiesto a un conoscente di acquistargli (a sue spese, come detto) un ventilatore, presso il negozio di elettronica più vicino. Poi ha assemblato i vari pezzi e lo ha subito messo in funzione, mentre il dibattito andava avanti.

Ne hanno beneficiato, oltre allo stesso Quarta, anche i consiglieri di Fratelli d’Italia e della Lega, prossimi al ventilatore. Per gli altri, l’agonia è proseguita. Lo stesso sindaco ha dovuto sventolare un ventaglio senza sosta, per sfuggire (in minima parte) alla morsa dell’afa.

La speranza è che l’impianto venga ripristinato in vista della seduta monotematica sulla Brindisi Multiservizi, tema già di per se rovente, che dovrebbe svolgersi fra il 30 e il 31 luglio.

