Colletta alimentare al Conad City: l'iniziativa di Forza Italia giovani

BRINDISI - Forza Italia Giovani Brindisi ha scelto di organizzare in queste giornate di festa una colletta alimentare, per dare la possibilità a molte famiglie meno fortunate, di trascorrere queste giornate di festa in serenità.

La colletta alimentare si svolgerà al Conad City, in Piazza Cairoli, venerdì 29 dicembre dalle ore 09:30 alle ore 13:00. L’iniziativa intende sensibilizzare i cittadini sul tema della povertà alimentare della nostra città di Brindisi che cresce ogni giorno sempre di più.

Donato Maggi (coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Brindisi): “Forza Italia Giovani Brindisi c’è per dare un segnale di fiducia e speranza alle persone in difficoltà nella nostra città”. “Il dono generoso da parte dei cittadini che vorranno dare il loro contributo e il loro supporto, avrà un ruolo notevole per aiutare nel concreto tante famiglie, regalando un sorriso in questi giorni di festa”.

“Con la massima collaborazione dell’intero partito – conclude Maggi - è stato possibile organizzare questa iniziativa, in cui i giovani saranno i veri protagonisti”.