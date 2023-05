"Un capolavoro aver riportato il centrodestra alla guida della città di Brindisi"

BRINDISI - “L’elezione di Pino Marchionna a sindaco della città di Brindisi è un’ottima notizia per tutti i brindisini che hanno deciso, finalmente, di voltare pagina. È inoltre il segno del buon governo di un centrodestra unito e forte in tutta Italia". La coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola (foto in basso), commenta così l'elezione del candidato della coalizione di centrodestra.

"Il capolavoro di aver riportato il centrodestra alla guida del capoluogo di provincia - prosegue De Mola - lo si deve a tutti coloro che, instancabilmente, hanno lavorato durante questa intensa campagna elettorale: un grazie va dunque a tutti i militanti di Forza Italia e dell’intera coalizione, a tutti i candidati al Consiglio comunale - anche e soprattutto ai non eletti - e a tutti gli attivisti che non hanno abbandonato la squadra neppure per un secondo.

"Un riconoscimento importante - afferma ancora la coordinatrice - a nome dell’intero partito azzurro, va al commissario regionale deputato Mauro D’Attis che ha sin da subito scommesso sul nome di Pino Marchionna come candidato ideale per tutta la coalizione e ha permesso al centrodestra di ottenere un risultato insindacabile".

"Al neo eletto sindaco auguro dunque buon lavoro, consapevole che le sfide che lo attendono per risollevare le sorti della città non saranno di certo facili ma convinta - conclude Laura De Mola - che laddove non mancherà mai il dialogo con i cittadini, ci sarà sempre il modo di addivenire a soluzioni efficaci e tempestive”.