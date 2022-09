Valentina Palmisano: "Ancora più determinata a battermi per il territorio"

“Sono orgogliosa del mio risultato. Non sono stata eletta, ma esco da questa sfida più forte di prima. Il mio impegno per il territorio continuerá ad essere costante”. Lo dichiara l’onorevole Valentina Palmisano (Movimento 5 stelle) che alle ultime elezioni politiche era candidata nel Collegio 4 Brindisi – Lecce. “Non essere in Parlamento non significa non poter continuare a battersi per il proprio territorio, anzi, ora mi sento più forte e determinata di prima perché intorno ho un esercito di amici, portavoce, attivisti, i miei compagni di avventura Salvatore Giuliano e Roberto Fusco”.

“Sono molto felice per i colleghi rieletti con i quali mi lega un rapporto di stima e affetto che sono certa sarà proficuo anche per il futuro e il bene della nostra provincia. Una provincia – spiega la parlamentare uscente - che in termini di consensi ha premiato il nostro impegno. E questo è avvenuto anche nella mia città di Ostuni. Per questo ringrazio i miei concittadini, così come l’intero elettorato della Provincia”.

“Non posso nascondere il rammarico: sono la prima dei non eletti del Movimento 5 Stelle nell’intera regione. Il risultato del partito di Fratelli d'Italia era prevedibile e attribuibile anche ad alcune circostanze: mentre noi eravamo impegnati nella gestione della pandemia prima e del conflitto internazionale in Ucraina, loro urlavano dall'opposizione, senza un contributo responsabile e sostanziale. Ed oggi addirittura viene premiato con l'elezione in Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto che in oltre 25 anni di politica, per il territorio della provincia di Brindisi non ha fatto nulla. Senza dimenticare - conclude Valentina Palmisano - che abbiamo vissuto una campagna elettorale dura, complessa, preceduta in provincia di Brindisi da una scissione che ha privato il Movimento nel nostro territorio di due parlamentari. Nonostante questo abbiamo dimostrato unità e forza, in uno spirito ne sono certa- che proseguirà anche per i prossimi appuntamenti elettorali nel nostro territorio. Future occasioni dove il Movimento 5 Stelle sarà della partita, tra la gente, senza filtri, come abbiamo dimostrato in questi giorni e come ha fatto il presidente Giuseppe Conte da sempre"