Commissione antimafia: Mauro D'Attis è stato eletto vice presidente

Nel giorno del 31 esimo anniversario della strage di Capaci - in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie, anche lei magistrato, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro - viene costituita la commissione antimafia. Vice presidente è il parlamentare brindisino Mauro D'Attis (Forza Italia), che ricopre tale carica ex aequo con Federico Cafiero De Raho (M5S). La presidente è Chiara Colosimo, esponente di Fdi.

"La elezione a vice presidente della commissione bicamerale antimafia del deputato Mauro D’Attis è, per tutta la provincia di Brindisi, fonte di orgoglio per il lavoro svolto sino ad ora a supporto dei temi sulla legalità e contro tutte le mafie". Lo dichiara la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, in una nota diramata subito dopo la notizia dell’elezione del deputato pugliese, nonché commissario regionale del partito berlusconiano.

"Questa scelta - prosegue De Mola - è il frutto di un lavoro di squadra che va avanti da tempo, e che punta a sensibilizzare ogni settore della nostra società nella lotta contro ogni tipo di mafia. Il ruolo che ricoprirà il deputato D’Attis darà maggiori garanzie alla tutela della legalità in tutta la nostra terra ed è per questo - conclude la coordinatrice provinciale - che abbiamo accolto con vera soddisfazione l’indicazione del presidente Tajani e la successiva elezione del nostro commissario regionale. A lui vanno gli auguri di tutta la squadra di Forza Italia".