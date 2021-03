Servizi sociali e finanziari: istituite due commissioni speciali d'indagine

BRINDISI - Come statuito dal consiglio comunale del 26 febbraio si sono insediate oggi, 26 marzo, le due commissioni consiliari speciali d’indagine. La commissione che si occuperà di approfondire questioni attinenti ai servizi finanziari sarà presieduta dai consiglieri Gianluca Serra (presidente) e Alessandro Antonino (vicepresidente) mentre la commissione che lavorerà sulle materie afferenti ai servizi sociali sarà presieduta dai consiglieri Massimiliano Oggiano (presidente) e Luciano Loiacono (vicepresidente). Saranno i presidenti nei prossimi giorni ad avviare i lavori delle commissioni per le quali, come stabilito dal consiglio comunale, non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza per i componenti tutti.