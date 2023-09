Comune, ecco tutti i dirigenti: l'organico "disegnato" dal sindaco Marchionna

BRINDISI - La squadra di un sindaco non comprende solo gli assessori, ma anche i dirigenti del Comune. A Brindisi, il sindaco Marchionna, ha rimodulati gli incarichi, tra conferme e cambiamenti. L'ordinanza sindacale numero 35, registrata oggi (lunedì 11 settembre 2023), va in questa direzione. Spicca la vicenda di Marina Carrozzo, che passa dall'Urbanistica alla Gestione del patrimonio immobiliare. Al suo posto è stato nominato Fabio Lacinio. Nell'ordinanza è stabilito che "la durata degli incarichi conferiti è fissata con decorrenza dall'11.09.2023 e sino al termine del mandato amministrativo, fatta salva eventuale revoca anticipata in virtù di ulteriori modifiche dell'assetto organizzativo complessivo". Di seguito, i settori assegnati ai vari dirigenti.

Costantino Del Citerna (vice segretario generale): "Consiglio comunale, Giunta, Organi Istituzionali, Servizi Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, Gabinetto del Sindaco"; Gabriele Falco: "Servizi alla Persona" e "Servizi Finanziari"; Nicola Zizzi: "Servizi Demografici" e "Pubblica Istruzione - Attività Produttive - Suap"; Fabio Lacinio: "Settore Lavori e Opere Pubbliche, Mobilità urbana" e "Pianificazione e Gestione del territorio"; Mario Marino Guadalupi: "Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio costiero" e "Civica Avvocatura"; Gelsomina Macchitella: "Programmazione Economica e Sviluppo (Pes)"; Marina Carrozzo: "Gestione Patrimonio Immobiliare"; Antonio Claudio Orefice: "Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Protezione Civile"; Francesco Rosario Arena: "Controlli interni e performance (Struttura di staff) e Servizi Amministrativi della Civica Avvocatura".