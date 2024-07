Il Comune di Francavilla Fontana recepisce la legge regionale sulle ristrutturazioni edilizie

FRANCAVILLA FONTANA - Con la delibera del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana, approvata all'unanimità, il Comune ha appena recepito la legge regionale sulle ristrutturazioni edilizie (numero 36/2023). D'ora in poi anche a Francavilla sarà dunque possibile godere degli incentivi volumetrici previsti dalla legge regionale per promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente. Questi incentivi sono previsti per ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, e delocalizzazioni, con limiti specificati per ciascun caso.

"Il Comune di Francavilla è uno dei primi comuni della provincia di Brindisi a cogliere le opportunità offerte dal legislatore regionale al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell'efficientamento energetico. Le disposizioni contenute nella legge regionale recepita dal Comune di Francavilla costituiranno inoltre un volano per lo sviluppo del comparto edilizio ed una adeguata risposta alle esigenze abitative della popolazione francavillese", si legge in una nota.

L'assessore all'Urbanistica e alle Politiche Abitative Domenico Attanasi ha dichiarato: "Per questo importante risultato, che aggiunge - dopo la recente approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale - un altro tassello all’insieme delle misure adottate nella delicata materia urbanistica, intendo ringraziare pubblicamente la Commissione Urbanistica, presieduta dall'avvocato Nicola Lonoce, il dirigente ed il personale dell'Ufficio Urbanistica, e tutti i consiglieri comunali".