“Ignorata la lista di avvocati esterni”: il Pd chiede chiarimenti al sindaco

BRINDISI – Nonostante sia stata stilata una lista di avvocati esterni da cui attingere all’occorrenza, il Comune di Brindisi si è rivolto a un avvocato del foro di Lecce, per farsi rappresentare in un ricorso contro un decreto ingiuntivi. Tale professionista, contattata dal segretario generale, avrebbe fatto pervenire un preventivo pari a 14.181 euro, che non corrisponde ai minimi tariffari, bensì al doppio. La questione viene sollevata dal capogruppo del Partito democratico, Francesco Cannalire, attraverso un’interrogazione rivolta al sindaco Giuseppe Marchionna.

Il consigliere ricorda che era stato lo stesso Pd a “sollevare numerosi dubbi sulla modalità di nomine di legali esterni in rappresentanza del Comune di Brindisi”, costringendo “l’amministrazione comunale ad indire un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per la formazione di una lista di avvocati da cui poter attingere all’occorrenza”.

“I principi alla base di detto avviso – spiega Cannalire - nelle intenzioni, erano improntati naturalmente alla trasparenza, con la previsione di rotazione degli incarichi e al contenimento della spesa, applicando il tariffario minimo”.

La deroga al ricorso all’elenco è stata motivata dalla “assoluta particolarità e complessità della vicenda contenziosa in argomento”. Ma Cannalire reputa “incomprensibile e ingiustificato l’affidamento ad un legale esterno all’amministrazione comunale che peraltro non fa parte della lista di professionisti di cui il Comune si è dotato da qualche settimana”.

Si tratta di una scelta “assunta arbitrariamente – si legge nel testo dell’interrogazione - ed in distonia con tutti i principi anticorruttivi e di trasparenza richiamati recentemente dall’Anac anche con riferimento all’affidamento di incarichi legali singoli”.

Il Pd chiede chiarimenti sui motivi (non espressi nella delibera) per cui la giunta ha deciso di ricorrere contro un decreto ingiuntivo in favore di due dipendenti dell’ente e le motivazioni (non espresse nella delibera) per cui la questione viene ritenuta di “assoluta particolarità e complessità”. Poi si chiede conto del perché nessuno degli avvocati presenti nell’elenco sia stato ritenuto all’altezza del compito. E infine le evidenze della ‘comprovata specifica esperienza’ per le materie per cui è causa, non espresse nella delibera, per cui l’assessore proponente e tutta la Giunta, con il parere di regolarità tecnica del segretario generale, hanno ritenuto di affidare l’incarico”.

