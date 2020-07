Amministrative: chiamata alle urne in cinque comuni del Brindisino

BRINDISI - Il prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, con decreto in data 27 luglio 2020, ha convocato per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di Ceglie Messapica, Erchie, Latiano, San Vito dei Normanni e Torchiarolo.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, solo nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (Latiano, Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni). Sul sito www.prefettura.it/brindisi sarà attivata la sezione relativa a "Elezioni Amministrative 20 settembre 2020", in continuo aggiornamento, con tutte le informazioni utili sulla normativa, sulle circolari e sulle indicazioni che riguardano i relativi procedimenti elettorali.