Futuro centrale Cerano: conferenza capigruppo con i dirigenti Enel

BRINDISI - Giovedì 16 settembre alle ore 10, presso la sala Guadalupi di Palazzo di città, si riunirà in seduta monotematica la conferenza dei capigruppo consiliari, alla presenza del sindaco Riccardo Rossi, con la partecipazione di rappresentanti di Enel che illustreranno i progetti e il piano industriale dello stesso gruppo per la città di Brindisi.

L’amministrazione comunale rende noto che, come da regolamento, la conferenza dei capigruppo non è aperta al pubblico.

Lo scorso 27 agosto erano stati i consiglieri comunali di Forza Italia, Gianluca Quarta e Roberto Cavalera, a chiedere la convocazione di una conferenza dei capigruppo sulla decisione annunciata in quei giorni dai dirigenti Enel di rinunciare a uno dei gruppi della centrale a turbo gas che nascerà al posto della centrale a carbone Federico II di Cerano. Tale richieste era stata avanzata con l’intenzione di “dare avvio ad una discussione sulla questione con il coinvolgimento dell’intero consiglio comunale e per capire le reali intenzioni sui progetti futuri di Enel che riguardano il nostro territorio”. “