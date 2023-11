Corse fantasma Stp e difficoltà Multiservizi: il confronto in consiglio comunale

BRINDISI – Il consiglio comunale approva il bilancio consolidato del Comune di Brindisi, con un’incognita legata al bilancio della Stp, di cui l’amministrazione comunale è socio di minoranza. Il documento contabile sulla situazione finanziaria e patrimoniale degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è stato approvato stamattina con 18 sì. L’opposizione è uscita dall’aula al momento del voto, ad eccezione di Salvatore Giannace, che si è astenuto.

L’incognita Stp (“una vicenda che angustia tutti – dichiara Marchionna – me per primo”) ha a che fare con il caso delle presunte corse fantasma scoppiato nelle ultime settimane. La provincia, socio di maggioranza della partecipata, non ha infatti approvato il consuntivo 2022 della Società di Stp, poiché a seguito di un controllo è emerso che una serie di corse extraurbane non ancora quantificate sarebbe viziata da irregolarità. Dopo le dimissioni del presidente Salvatore Tomaselli e dei componenti del Cda, l’assemblea dei soci della Stp sarà convocata il 16 novembre per l’approvazione del nuovo rendiconto 2022.

La provincia ha intanto disposto: l'accantonamento dell’utile nel fondo rischi: il blocco dei premi ai dipendenti; l'istituzione nel bilancio 2023 di un ulteriore fondo di riserva da cui poter accedere una volta quantificato il presunto disavanzo. “In caso dovesse variare l’attuale risultato alla voce partecipazione Stp – chiarisce il sindaco Giuseppe Marchionna- saremmo ad adeguare il consolidato”.

Ma perché allora, come chiesto dal consigliere Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina), non ritirare la delibera, per poi riproporla una volta sciolto il nodo Stp? Il primo cittadino spiega che l’urgenza dell’approvazione è dettata dalla necessità di indire entro il 31 dicembre 2023 un concorso pubblico per due dirigenti. “Per poter attivare queta procedura - afferma Marchionna - oltre al bilancio di previsione, dobbiamo procedere anche all’approvazione del consolidato”.

Situazione Multiservizi: confronto Cannalire - sindaco

Sempre a proposito di partecipate, le difficoltà in cui versa la Brindisi Multiservizi sono state al centro di un confronto fra il sindaco e Francesco Cannalire, capogruppo del Pd. Quest’ultimo ha espresso disappunto per il fatto che in conferenza dei capigruppo o in commissione non si sia mai parlato delle sorti della Bms. “Non condividiamo assolutamente – afferma Cannalire - le scelte contabili che questa amministrazione ha fatto per la Multiservizi”. La principale criticità è quella riguardante i ritardi nel pagamento degli stipendi: “Un problema che non si è risolto con il cambio di guida (lo scorso settembre il commercialista Gianvito Morelli è stato nominato al posto dell’amministratore uscente, Giovanni Palasciano, ndr)”.

Cannalire contesta la scelta di dilazionare in cinque anni il debito, giudicandola “lesiva delle prospettive della società”. “Ancora non abbiamo - prosegue Cannalire – un piano industriale. Questo mi fa temere che nei prossimi mesi non ci sarà serenità nel pagamento degli stipendi”.

Marchionna difende l’operato dell’amministrazione comunale. “Abbiamo già chiarito più di una volta - afferma il sindaco - che approvazione del bilancio 2022 con ripiano delle perdite in cinque anni era l’unica cosa che si poteva fare in quel momento”. Questo sulla base dell’articolo 14 del cosiddetto “decreto Madia”, “per il quale – spiega ancora il primo cittadino – è necessario definire un piano industriale. Poi sarà trasmesso il tutto alla Corte dei conti”. Il sindaco assicura che sarà pronto a tenere aggiornati i consiglieri comunale sulla situazione della partecipata. “Il punto fondamentale – conclude - è che tutti si siano consapevoli dello stato dell’arte nel momento in cui si è proceduto con il cambio dell’amministratore”.