Venerdì il congresso di Forza Italia: si eleggerà il nuovo coordinatore provinciale

BRINDISI - É stato convocato per venerdì 12 gennaio 2024 il congresso provinciale di Forza Italia. L’assemblea avrà luogo a Brindisi, alle ore 16.00 presso l’Hotel Nettuno (Via Angelo Titi n. 41) e vedrà il coinvolgimento dei tesserati al partito di tutti i comuni della provincia.

Gli iscritti saranno chiamati ad eleggere il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia, che succederà alla coordinatrice provinciale uscente Laura De Mola. Il Congresso eleggerà anche 17 membri del coordinamento provinciale e 7 delegati al congresso nazionale.

Il congresso si aprirà con l’insediamento dell’Ufficio di presidenza presieduto dal deputato azzurro, Alessandro Battilocchio: seguiranno i saluti istituzionali da parte del commissario regionale di Forza Italia, onorevole Mauro D'Attis, dell’onorevole Andrea Caroppo, del sindaco di Brindisi, Pino Marchionna e degli ospiti rappresentanti di altri partiti e associazioni. Terminati gli interventi iniziali si aprirà il dibattito sulle mozioni depositate al quale potranno intervenire tutti gli iscritti. A seguire l'apertura dei seggi, prevista alle ore 18.00. La chiusura delle eventuali operazioni di voto è prevista alle ore 21.00.

"Forza Italia - si legge in una nota del partito - rappresenta oggi, in tutta la provincia di Brindisi, una realtà significativa. Il ruolo centrale del partito all'interno della coalizione del centrodestra, ha infatti permesso di raggiungere risultati importanti come, ad esempio, la riconferma del deputato Mauro D'Attis al suo ruolo di parlamentare della Repubblica durante le ultime elezioni Politiche, oltre che lo straordinario successo di Pino Marchionna nella sua elezione a sindaco di Brindisi. La conferma dell'importante lavoro svolto dal partito azzurro, a livello provinciale, risulta anche dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale che hanno visto, nelle ultime settimane, il candidato di Forza Italia, Michele Lariccia, risultare il primo degli eletti nella lista del centrodestra. A tutto ciò si aggiungono i risultati raggiunti a livello amministrativo in diversi comuni della provincia":