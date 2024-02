Congresso Forza Italia, Mauro D'Attis eletto nella segreteria nazionale

ROMA - L'onorevole brindisino Mauro D'Attis è stato eletto tra i sei componenti della segreteria nazionale di Forza Italia. Lo ha comunicato lo stesso deputato a seguito del congresso nazionale del partito in svolgimento a Roma.

“Forza Italia è il mio partito, la mia famiglia da sempre ed essere oggi tra i sei eletti nella segreteria nazionale guidata da Antonio Tajani è per me un onore di cui avverto forte la responsabilità - afferma D'Attis -. Al congresso nazionale c’è stata una partecipazione straordinaria di giovani e ciò significa che abbiamo davanti un grande futuro, anche perché il nostro è un partito in cui vige la meritocrazia e in cui i giovani possono ricoprire anche ruolo di direzione".

"Ringrazio l’uomo e politico Antonio Tajani - prosegue - per la fiducia nei miei confronti e per la sua lungimiranza che ci ha condotto a celebrare i congressi nei territori per arrivare fino ad oggi. Grazie anche a tutti i delegati della Puglia: la nostra Regione dà tanto al partito in termini di consenso, inseguiamo con entusiasmo la Calabria e intendiamo raggiungere gli stessi risultati - conclude -. Oggi è un nuovo inizio per noi che costruiamo il domani del partito con basi solidissime: abbiamo un’eredità immensa che ci ha lasciato il nostro presidente Berlusconi e noi la valorizzeremo con cura e determinazione”.

A seguito della elezione di D'Attis, i parlamentari pugliesi di Forza Italia hanno diffuso una nota: “Il nostro commissario regionale, l’onorevole Mauro D’Attis, è stato eletto componente della segreteria nazionale di Forza Italia assieme ad altri cinque esponenti di altre Regioni. - si legge - Per noi è motivo d’orgoglio e significa rafforzare il peso della Puglia nell’organigramma del partito, collaborando in modo ancora più sinergico con il segretario nazionale Antonio Tajani. È un riconoscimento che premia il lavoro che D’Attis sta portando avanti, rilanciando la nostra proposta politica sul territorio, e siamo certi che rappresenterà con autorevolezza e serietà tutto il partito pugliese. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Aggiornamento - nota parlamentari pugliesi

