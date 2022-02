Il torrese Matteo Birtolo è il nuovo segretario dei giovani democratici di Puglia

Il 28enne Matteo Birtolo, di Torre Santa Susanna è il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Puglia. L' organizzazione politica giovanile pugliese ha rinnovato ieri (sabato 12 febbraio 2022) durante il congresso, i suoi organismi, al quale hanno preso parte tanti giovani pugliesi e numerose figure istituzionali e dirigenti del Pd Puglia. Già da subito Birtolo, ha chiesto a tutti di rimettersi in cammino, guardando nella stessa direzione. Centrale per il neo segretario il dialogo continuo e costante con "tutte le realtà associative giovanili e le parti sociali ritenute fondamentali assieme a tutte quelle associazioni che operano in favore dei diritti civili".

Netto anche sui rapporti con il Partito Democratico quando afferma che "nelle ultime settimane vi è stato uno scollamento tra la nostra base e il governo regionale. Va ricucito senza se e senza ma per rafforzare il patto di fiducia sul quale si basa il buon governo della Puglia del presidente Emiliano". Sempre sull'amministrazione regionale rivendica il lavoro svolto in questi anni con i rappresentanti eletti dal Partito Democratico nel settembre 2020 che sin da subito" hanno interpretato al meglio le istanze della comunità pugliese e della nostra generazione. Lo dimostrano le proposte molte delle quali scritte o pensate anche assieme ai giovani democratici". Conclude con un appello ai militanti e dirigenti locali: "noi abbiamo bisogno di voi".