Corso Garibaldi, Marchionna apre alla proposta di Rossi: chiusura nei giorni festivi

BRINDISI – Disponibilità del sindaco alla chiusura di corso Garibaldi nei giorni festivi, nella stagione estiva. Ha messo sostanzialmente d'accordo maggioranza e opposizione una mozione presentata da Riccardo Rossi (Brindisi Bene Comune/ Alleanza Sinistra – Verdi) sulla mobilità nel centro cittadino, in occasione della seduta del consiglio comunale che si è svolta oggi (giovedì 16 maggio). L'ex sindaco chiedeva di riproporre le misure adottate dalla sua amministrazione fino all’estate 2022, con la chiusura del corso nei giorni festivi (domeniche incluse) e a partire dalle ore 20.30 dei giorni feriali.

Da parte del primo cittadino c’è stata totale apertura sul primo punto. Al culmine di un confronto costruttivo fra centrodestra e centrosinistra, con approvazione all’unanimità della mozione di Rossi, Marchionna ha inoltre condiviso l’opportunità di istituire una commissione ad hoc per la valutazione di aree da pedonalizzare nel centro storico. Marchionna vorrebbe inoltre istituire un bus navetta gratuito di collegamento fra il parcheggio di piazzale Spalato e il centro, per alleggerire la città dal fastidioso serpentone di auto.

Il tema dei parcheggi e della Ztl è stato sollevato anche dal consigliere Mario Borromeo (Fratelli d’Italia), attraverso una mozione sull’istituzione di aree pedonali e parcheggi. Il documento è stato poi convertito in una raccomandazione. Borromeo e i colleghi di FdI, in particolare, hanno posto la necessità di realizzare nuove aree di sosta e potenziare la fruibilità in via Spalato, tramite servizio di collegamento gratuito. Per quanto riguarda le aree pedonali, il gruppo consiliare ha proposto “un protocollo di intesa con le associazioni dei commercianti”.

Limitazioni di velocità

Il dibattito è stato costruttivo anche su un ordine del giorno presentato dai consiglieri Alessandro Antonino e Rino Giannace, sulle limitazioni di velocità su strade ad alta percorrenza. L’assise ha condiviso la necessità di approfondire l’argomento, coinvolgendo i tecnici. Riccardo Rossi, in particolare, ha proposto di avviare un focus a partire dal piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) che era stato approvato dalla sua amministrazione comunale, che prevede l’istituzione di 11 zone con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari.

Adesione al piano casa

Il consiglio è filato via liscio, senza particolari polemiche. E’ passato all’unanimità un ordine del giorno presentato dall’opposizione (primo firmatario Alessio Carbonella, del Pd) che indica come atto di indirizzo l’adesione dell’amministrazione comunale alla “disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia (cosiddetto piano casa, ndr)". Per l'adozione degli atti opportuni, come spiegato da Marchionna, si dovrà aspettare la nomina di un nuovo dirigente del settore Urbanistica, tramite la procedura concorsiale già in itinere.

Viabilità Tuturano, garante minori e pari opportunità

Consenso unanime anche su altri due ordini del giorno della maggioranza: uno presentato da Luca Tondi (Forza Italia), per il miglioramento della viabilità nella frazione di Tuturano, tramite la costruzione di una variante ad est dell’insediamento e collegamento della provinciale Brindisi – Tuturano – San Donaci con la strada provinciale che collega Tuturano alla stazione ferroviaria; l’altro illustrato da Tiziana Martucci (Forza Italia), per l’istituzione della figura del garante dei diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza.

E poi intesa maggioranza-opposizione (20 voti favorevoli e due astensioni) su un ordine del giorno illustrato da Francesco Cannalire (Pd) per la redazione di un nuovo regolamento per l'istituzione e il funzionamento della commissione pari opportunità, con emendamento proposto dal sindaco.

Marketing territoriale ed eventi estivi

Oltre a quello sulla Ztl, Mario Borromeo ha convertito in raccomandazioni anche un altro paio di ordini del giorno riguardanti rispettivamente la realizzazione di un sistema per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica e per la fruizione dei servizi della città di Brindisi e per l’indizione di una manifestazione di interesse per la predisposizione di un calendario di eventi estivi.

Lo stesso Borromeo chiarisce il perché della conversione in raccomandazione, dei suoi ordini del giorno. "A poche ore dalla presentazione delle tre proposte - spiega il consigliere - sono iniziate discutibili strategie politiche di strumentalizzazione delle stesse (vedi anche alcuni comunicati stampa ), portate avanti presumibilmente da qualche consigliere comunale, finalizzate ad alimentare un falso contrasto tra Fdi, sindaco e maggioranza. Nessuno di loro ha speso una parola sui contenuti delle proposte, proposte serie per il bene della collettività. Questi presupposti aprirebbero in consiglio un dibattito di bassissimo livello che oscurerrebbe invece l'importanza delle suddette proposte".

"Pertanto essendo già iniziati i primi lavori propedeutici alla realizzazione di quanto previsto sul odg del turismo, vista la posizione del sindaco espressa in consiglio sulla questione delle Ztl e parcheggi praticamente in linea con quanto contenuto nella mozione (valutazione della situazione parcheggi e istituzione di navetta gratuita per l area di via spalato) e anche per i contenuti dell' ultima mozione - prosegue Borromeo - scontata la giusta attenzione data comunque sui vari temi con la presentazione integrale in consiglio non ho ritenuto opportuno alimentare le polemiche da bar che portano avanti alcuni consiglieri. Ho inoltre invitato tutti a rispettare il mandato dato dai cittadini, ossia quello.di essere propositivi per il bene della città e non utilizzare impropriamente il proprio ruolo".

