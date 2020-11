Mancata approvazione bilancio previsione: l'opposizione dal prefetto

BRINDISI - Mancata adozione dello schema di bilancio di previsione 2021 e mancata notifica dello stesso ai consiglieri comunali. Questo l’argomento di un incontro con il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, chiesto e ottenuto dai capigruppo consiliari Massimiliano Oggiano (Fratelli d’Italia), Roberto Cavalera (Forza Italia), Ercole Saponaro (Lega) e Luciano Loiacono (Idea). Gli stessi saranno ricevuti in prefettura alle ore 18 di domani (mercoledì 11 novembre).

“A tutt’oggi – si legge in una nota congiunta - la giunta comunale non ha provveduto ad adottare lo schema di bilancio che avrebbe dovuto notificare ai consiglieri comunali venti giorni prima (12.10 c.a.), così come previsto dal regolamento comunale di contabilità, la data ultima per l’approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale (31.10 c.a.), così come previsto dal Tuel e dai decreti di proroga del governo”.

“Questo ennesimo ritardo dimostra ancora una volta come questa amministrazione – affermano i consiglieri - non sia più in grado di gestire e affrontare le gravi difficoltà economico finanziarie in cui versa il bilancio comunale già soggetto ad un piano di riequilibrio finanziario, adottato dal consiglio comunale di Brindisi in data 9 gennaio 2020, che limita notevolmente l’operatività dall’azione politico amministrativa dell’amministrazione comunale nell’erogazione di servizi essenziali alla popolazione ed opere pubbliche necessarie alla città”.