Bilancio: consiglio comunale convocato per il 22 dicembre

BRINDISI – Tre soli punti all’ordine del giorno, di importanza cruciale per la giunta Rossi. E’ stato convocato per martedì 22 dicembre, alle ore 14, in video conferenza, il consiglio comunale in cui si discuterà dello schema di bilancio previsionale 2020/22 proposto dal commissario ad acta Sebastian Giangrande, dopo la mancata approvazione da parte dell’esecutivo e le dimissioni rassegnate dall’assessore al Bilancio Cristiano D’Errico, in rotta con il sindaco. I consiglieri dovranno esprimersi su: approvazione piano di alienazione e valorizzazione per il periodo 2020/2022, approvazione programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici; approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) e del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. Gli emendamenti dovranno pervenire entro il 17 dicembre alle ore 12.00.