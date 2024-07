Esordio in consiglio comunale per la nuova giunta: FdI assicura fedeltà alla maggioranza

BRINDISI – Fratelli d’Italia conferma il sostegno alla maggioranza e piena adesione al programma elettorale. Questo il principale dato politico che emerge dal consiglio comunale che si è svolto stamattina (venerdì 19 luglio): il primo dopo il varo della nuova giunta. Gli scranni dell’esecutivo sono occupati dagli unici due assessori riconfermati, Livia Antonucci e Daniela Maglie, e dalle cinque new entry: Cosimo Elmo, Caterina Cozzolino, Ercole Saponaro, Mario Scioscioli, Teodoro Scarano. Restano vuoti (in senso letterale) i due banchi destinati a Fratelli d’Italia, che deve ancora sciogliere la riserve sui due nomi (un uomo e una donna, nel rispetto della parità di genere) da proporre al sindaco Giuseppe Marchionna.

Clima da avvio consiliatura

Nell’aula Caiati si respirava un’atmosfera da primo giorno di consiliatura, fra i nuovi ingressi nel governo cittadino e quelli in consiglio comunale, dove sono state formalizzate ben quattro surroghe. Nel gruppo di Forza Italia, l’ex assessore Ernestina Sicilia e Maria Ciaccia sono subentrate ai neo assessori Elmo e Cozzolino. Nella Lega, l’assessore uscente Lidia Penta si è avvicendata con Ercole Saponaro, rilevando il “grado” di capogruppo. Infine il ritorno in consiglio di Lorenzo Guadalupi (già consigliere nella precedente consiliatura), che ha preso il posto di Teodoro Scarano (lista del sindaco).

Proprio come al primo giorno di scuola, gli esponenti dei gruppi di Forza Italia e lista Marchionna, rinnovati nei ranghi, hanno posato per le “foto di famiglia”. La seduta è iniziata in un caldo asfissiante, a causa del malfunzionamento (poi risolto) dell’impianto di climatizzazione. Magliette e camice sudate fra consiglieri, assessori, giornalisti e i pochi cittadini presenti, con ventagli e fogli di carta sventolati in modo compulsivo.

Minuto di raccoglimento per i vigili del fuoco eroi

Dopo l’inno di Mameli, l’aula, su proposta di Roberto Fusco (Movimento 5 stelle) ha osservato un minuto silenzio in memoria dei vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, morti a Nova Siri (Basilicata) mentre tentavano di salvare una famiglia di un incendio. A tal proposito Fusco ha ricordato la grave carenza di personale che affligge il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con criticità anche a livello provinciale.

L'intervento politico del sindaco

Nel presentare la nuova Giunta, Marchionna ha fatto il punto sulla situazione politica. La crisi è stata aperta oltre un mese fa, dai 18 consiglieri firmatari di una richiesta di azzeramento delle deleghe assessorili. Il sindaco ha ribadito che FdI ha “un ruolo centrale in questa coalizione”, auspicando che il partito “possa quanto prima assicurare una indicazione che garantisca la sua effettiva presenza in giunta con un senso di appartenenza a questa maggioranza, rinnovato nello spirito e nella capacità di sviluppare il programma elettorale”.

Marchionna invita le forze politiche ad “avere rispetto per le vicende che coinvolgono i partiti, soprattutto in momenti di acceso dibattito”. Il sindaco respinge la polemica, alimentata dall’opposizione, sul venire meno dei grandi portatori di voti (il vicesindaco Massimiliano Oggiano, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Quarta e quello alle Attività produttive Luciano Loiacono) rimasti fuori sia dalla giunta che dal consiglio comunale. “Il ballottaggio - afferma il primo cittadino - era il punto fondamentale in cui i portatori di voti avranno avuto un grande ruolo ma a quel punto erano due candidati sindaci e due proposte politiche”. E poi la difesa della giunta composta da politici: “Le giunte sono composte da rappresentanti del popolo nominati dal sindaco per fornire atti di indirizzo politico, se poi hanno anche qualche competenza tecnica, questo è un elemento migliorativo”.

Gli interventi di FdI e Fi

L’intervento del sindaco ha aperto un dibattito al quale hanno partecipato tutti i gruppi di opposizione (leggi l'articolo) e i capigruppo di Fratelli D’Italia, Raffaele De Maria, e Forza Italia, Nicola Didonna. I consiglieri di FdI sono reduci da una riunione interna che si è svolta ieri sera, alla ricerca di una sintesi sui nomi da proporre al sindaco.

“Siamo stati uno degli alleati più fedeli – ribadisce De Maria – e abbiamo condiviso pienamente il programma. Su quello cercheremo di dare il nostro contributo. Facciamo parte di questa maggioranza e continueremo a farlo, dando il nostro contributo. La nostra è un’alleanza coesa che sicuramente ci porterà a finire il quinquennio e a puntare anche a quello successivo. Non siamo per nulla preoccupati”.

“Noi ci concentriamo sul programma - afferma ancora il capogruppo di FdI - non sulle poltrone. A noi interessa la gestione dell’amministrazione. Le colpe non appartengono solo agli assessori, ma a una classe burocratica che non collabora come dovrebbe fare. Più fattori incidono su un’amministrazione che ha delle difficoltà”.

Nicola Didonna, per conto di Forza Italia, respinge il concetto di una crisi politica. “La maggioranza - assicura - è compatta. Le dinamiche della politica portano a questi fenomeni”. Il capogruppo di Fi ricorda che già sotto l’amministrazione Rossi, “diversi assessori avevano rassegnato le dimissioni”. “Noi siamo i peggiori? - si interroga Didonna - lo diranno i cittadini”.

Infine il dibattito sulla crisi si conclude con un vero e proprio discorso programmatico del sindaco (focus in un articolo successivo), che spazia dai problemi legati alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti al futuro industriale della città.

