Consiglio comunale di Brindisi: rientra, per ora, il "caso incompatibilità"

BRINDISI - Allo stato attuale non ci sono posizioni di incompatibilità nel consiglio comunale di Brindisi. Un consigliere che aveva una pendenza con l'amministrazione comunale ha estinto il suo debito. Ora è da appurare se nell'assise possano esserci altre, potenziali, situazioni di incompatibilità e non è escluso che la verifica possa essere allargata anche ai componenti della giunta presiduta dal sindaco Marchionna.

La questione è stata affrontata stamattina (giovedì 2 maggio) in occasione della conferenza dei capigruppo che ha preceduto il consiglio comunale dedicato all'approvazione del rendiconto 2023 e di un debito fuori bilancio. Come terzo punto all'ordine del giorno era stata calendarizzata anche la delibera sulla contestazione delle cause di incompatibilità, ma l'atto è stato ritirato, una volta preso atto dell'estinzione della pendenza che riguardava quel consigliere.

I capigruppo hanno concordato sull'opportunità di attivare una procedura di controllo (con modalità da stabilire) su eventuali, ulteriori, posizioni dubbie. Nello specifico è stata chiesta "una relazione dettagliata sulle incompatibilità rilevate dalla struttura, anche dopo la seduta di convalida degli eletti dell’11 luglio 2023, sulla rimozione o meno di tale incompatibilità, e se tale rimozione per come operata dai singoli consiglieri è idonea ad evitare la pronuncia di decadenza, sicché allo stato non sussistono cause di incompatibilità da parte dei consiglieri in carica rilevate dagli uffici comunali o dalla prefettura o segnalazioni giunte agli uffici comunali".

Il tema era stato sollevato da Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina) e Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento) in occasione della seduta che si è svolta lunedì scorso, poi sospesa per mancanza del numero legale.

Un paio di giorni fa, il segretario generale, Francesco Rosario Arena, su richiesta dei capigruppo, ha prodotto un parere in cui ha attestato che il consiglio comunale, dal momento dell’insediamento, ha operato in maniera del tutto legittima. “Sarebbe illogico considerare nulli – si legge nella relazione di Arena – gli atti posti in essere da un soggetto eletto dopo lo svolgimento di elezioni regolari, successivamente dichiarato decaduto”.

